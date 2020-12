Policijai jau šovakar palīgā dodas 200 zemessargi un karavīri

Bruņotie spēki jau šovakar sniegs atbalstu Valsts policijai Covid-19 izplatības ierobežošanā Latvijā, portālu "Delfi" informēja Aizsardzības ministrijā.

Plānots, ka no trešdienas, 30. decembra, līdz 4. janvārim ik dienu laikā no pulksten 22 līdz 5 atbalsta sniegšanā Valsts policijai tiks vienlaikus iesaistīti vismaz 200 zemessargi un karavīri no Zemessardzes 1. Rīgas brigādes, Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes, Zemessardzes 3. Latgales brigādes un Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes.

Gatavībā sniegt atbalstu būs arī Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde, Štāba bataljons, Jūras spēki, Mācību vadības pavēlniecība un Militārā policija.

Zemessargi un karavīri Valsts policijas vadībā veiks kopēju patrulēšanu noteiktajās ierobežojumu stundās. Zemessardzes likums nosaka, ka viens no Zemessardzes uzdevumiem ir sniegt atbalstu valsts un pašvaldību institūcijām likumpārkāpumu novēršanā, sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanā.

Sākot ar 7. decembri, Nacionālie bruņotie spēki arī sniedz atbalstu Valsts robežsardzei, nodrošinot normatīvo aktu prasību praktisku izpildi un kontrolējot uz ES iekšējām robežām ieceļojošo personu elektronisku Apliecinājumu aizpildīšanu. Līdz 31. decembrim Nacionālie bruņotie spēki sniedz atbalstu arī Rīgas sociālās aprūpes centram "Mežciems", nodrošinot senioru veselības aprūpei nepieciešamā kvalificētā ārstniecības personāla, piecu ķirurģiskās aprūpes māsu, iesaisti centra darbā.

Jau ziņots, ka Latvijā no 9. novembra izsludināta ārkārtējā situācija, šajā laikā nosakot virkni ierobežojošu pasākumu ar mērķi ierobežot vīrusa izplatību. Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, Ministru kabinets ir izsludinājis ārkārtējās situācijas pagarinājumu līdz šī gada 7. februārim.

Valdība trešdien vienojās, ka Jaungada svētku un pareizticīgo Ziemassvētku laikā iedzīvotājiem no pulksten 22 līdz 5 būs jāuzturas savā dzīvesvietā, pagarinot ārkārtējo situāciju līdz 7. februārim.