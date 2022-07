Policisti Liepājā atrod bez pieskatīšanas atstātus bērnus

Sestdien, 9.jūlijā Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas ar Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas amatpersonām Liepājā, Jūrmalas parka teritorijā un netālu no tās fiksēja divus mazgadīgus, nepieskatītus bērnus, kuri, kā vēlāk noskaidrots, ir brālis un māsa, portālu "Delfi" informēja VP.

Sestdien, 9. jūlijā ap pulksten 20.00 Valsts policijā tika saņemta informācija, ka Liepājā, Dzintaru un Jūrmalas ielas krustojumā pie veikala atrodas mazgadīgs zēns. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas ieradās notikuma vietā, kur sastapa sievieti, kura izsauca policiju – pie viņas atradās septiņus gadus vecs zēns un vīrietis, kurš pazina zēnu.

Vīrietis paskaidroja, ka viņš uz Liepāju ieradies kopā ar savu brālēnu, kuram tika uzticēti trīs bērni – zēns un divas meitenes. Vīrietis ar visiem bērniem bija devies staigāt pa parka teritoriju, kamēr otrs vīrietis aizgāja uz veikalu un, iznākot no tā, pamanīja zēnu, kuram būtu bijis jābūt ar viņa brālēnu. Zēns raudāja un sauca pēc mammas, kas pievērsa apkārtējo uzmanību, tāpēc līdzcilvēki izsauca Valsts policiju. Līdz policijas ierašanās brīdim apkārtējie zēnam iedeva apavus un dvieli, ko uzlikt uz pleciem, jo zēns bija ģērbies tikai šortos.

Tajā pašā laikā, ap pulksten 20.00 Liepājas pilsētas Pašvaldība policijas amatpersonas Jūrmalas ielas galā, pie basketbola laukuma, pamanīja nomaldījušos četrus gadus jaunu meiteni. Viņa tika nogādāta Pašvaldības policijas dežūrpunktā, kur noskaidrots, ka meitene uz pasākumu ieradusies kopā ar kādu vīrieti, kuram, kā vēlāk noskaidrots, meitenes mamma uzticēja visu iepriekš minēto bērnu pieskatīšanu.

Policijas darbinieki, saskaņojot ar pasākuma organizatoriem, pieņēma lēmumu no skatuves izklāstīt par notikušo, kā arī bērnu uzvest uz skatuves vizuālai atpazīšanai, taču meitenes vecāki neatsaucās.

Liepājas pilsētas Pašvaldības policijai un Valsts policijai savstarpēji sazinoties, tika pieņemts lēmums zēnu nogādāt policijas dežūrpunktā. Līdzcilvēku iedotās mantas – dvielis un apavi, kas tika iedoti zēnam, tika atdoti īpašniekiem un likumsargi zēnam uzvilka mugurā Valsts policijas formas tērpu – jaku, lai zēnam nesalst.

Ierodoties Pašvaldības policijas dežūrpunktā, tur atradās meitenīte, kuru likumsargi jau bija pacienājuši ar ēdienu un ietinuši folija segā, lai bērnam nesalst. Policija norāda, ka bērni bija ļoti slikti apģērbti, netīri un izmirkuši – likumsargi uzzināja, ka ar šīm drēbēm bērni devušies ūdenī un tādi pēc tam pārvietojušies pa parka teritoriju. Likumsargi noskaidroja, ka abi bērni ir radinieki - brālis un māsa.

Pēc neilga laika pie Valsts policijas amatpersonas piegāja vīrietis, kam tika uzticēts pieskatīt bērnus, un pie viņa atradās trešais bērns – sešus gadus jauna meitene. Lai pārliecinātos par bērnu veselības stāvokli, tika izsaukti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki, kas viņus apskatīja un novērtēja veselības stāvokli kā stabilu.

Likumsargi visas personas nogādāja Valsts policijā, kā arī sazinājās un izsauca uz policiju bērnu māti, kura dzīvo Aizputē. Kamēr likumsargi gaidīja bērnu mammu, Valsts policijas Liepājas iecirkņa darbiniece bērniem iedeva paēst un uz mobilā telefona atskaņoja multfilmu, lai bērnus nomierinātu.

Kad Valsts policijā ieradās bērna mamma, noskaidrots, ka viņa vīrietim nereti palūdz pieskatīt bērnus un nekad šāda situācija neesot atgadījusies. VP norāda, ka ģimene ir bāriņtiesas un sociālā dienesta redzeslokā, taču Valsts policijas redzeslokā nav nonākusi.

Uz jautājumu, kāpēc bērni ir tik slikti apģērbti, proti, vienai no meitenēm bija mugurā tikai bikses un džemperis, bet nebija apakšveļa, otrai meitenītei bija krekls un izdilušas apakšbikses, un zēns bija ģērbies tikai šortos, bērnu mamma atbildēja, ka bērni paši ģērbjas un velk mugurā to, kas ir. Arī vīrieša atbilde uz to, kāpēc bērniem ļāva iet jūrā ar drēbēm, ar kurām pēc tam pārvietojas pa pilsētu, bija vienaldzīga – kas bija mugurā, ar to gāja ūdenī.

Noskaidrots, ka bērni noklīda, jo vīrieši savstarpēji nesapratās – viens otram bija teicis, lai paņem bērnus līdzi, taču pārpratuma dēļ abi domājuši, ka bērni ir pie otra.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa amatpersonas par notikušo uzsāka administratīvā pārkāpuma procesu pret bērnu māti par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu.

VP atgādina, ka bērnu vecāki ir atbildīgi par to, kam bērns tiek nodots aprūpē. Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumu, par šādu pārkāpumu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 210 eiro. Materiāli tika nosūtīti Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes Administratīvajai komisijai lēmuma pieņemšanai. Kā vienmēr šādās situācijās, arī šoreiz likumsargi par notikušo informēja sociālo dienestu un bāriņtiesu.

Policija izsaka pateicību atsaucīgajiem iedzīvotājiem, kuri nebija vienaldzīgi šajā situācijā un nekavējoties ziņoja policijai par notikušo. Tāpat policija arī turpmāk aicina iedzīvotājus nebūt vienaldzīgiem un informēt par šādiem un līdzīgiem gadījumiem – arī, ja rodas aizdomas, ka kādā ģimenē bērns netiek pienācīgi aprūpēts vai viņam draud citas briesmas.

Policija uzsver, ka viens no vecāku atbildīgākajiem un svarīgākajiem uzdevumiem ir rūpēties par bērnu dzīvību un drošību.