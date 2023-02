Protesti, gājieni, iznīcinātās tehnikas izstāde – Rīgā notiks vairāki Ukrainas atbalsta pasākumi

Rīgā nedēļas izskaņā pieteikti 12 pasākumi pirms gada Krievijas sāktā kara nosodīšanai un Ukrainas atbalstam, informēja Rīgas domē.

24. februārī Ukrainas Neatkarības ielā 2, iepretim Krievijas vēstniecībai, pieteikta sapulce - pikets "Saki nē Krievijas karam Ukrainā!". Šis pasākums ir pieteikts jau no kara sākumā un ļauj jebkuram iedzīvotājam doties piketēt pie Krievijas vēstniecības.

No pulksten 4.50 līdz 9.50 Pils ielā 21 uz ietves notiks Plakātu darbnīca sapulcei "Bez Tevis nav uzvaras". To rīko biedrība "Latvijas Platforma attīstības sadarbībai". No pulksten 9.30 līdz 11 Brīvības laukumā Latvijas Pilsoniskā alianse rīkos sapulci - protesta akciju, lai paustu atbalstu Ukrainai.

Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība no pulksten 11 līdz 21 laukumā pie Kongresu nama rīkos ierakumu sveču izgatavošanas darbnīcu.

No pulksten 15 līdz 19 Kronvalda parkā, iepretim Krievijas vēstniecībai, notiks kādas privātpersonas pieteikta sapulce, kurā plānots izrādīt solidaritāti ar Ukrainas tautu Krievijas iebrukuma laikā un izrādīt nosodījumu Krievijas valdošajam režīmam.

No pulksten 17.30 līdz 18.30 Kronvalda parkā, iepretim Krievijas vēstniecībai, plānots biedrības "Austošā saule" pikets, lai atgādinātu par noziedzīgā Krievijas kara Ukrainā gadadienu.

No pulksten 18 līdz 20 Ukrainas atbalsta biedrība rīkos gājienu "UniteWithUkraine" no Brīvības laukuma līdz Kronvalda parkā esošajam piemineklim ukraiņu dzejniekam Tarasam Ševčenko.

Šajā pašā laikā Kronvalda parka malā iepretim Krievijas vēstniecībai notiks Ukrainas bruņoto spēku kaujās iznīcinātās Krievijas armijas tehnikas izstāde.

Sestdien, 25. februārī no pulksten 10.30 līdz 12 Kronvalda parkā, iepretim Krievijas vēstniecībai, notiks Kremļa opozicionāru rīkota protesta akcija pret Krievijas karaspēka iebrukumu Ukrainā.

Šajā pašā laikā Kronvalda parka malā notiks Ukrainas bruņoto spēku kaujās iznīcinātās Krievijas armijas tehnikas izstāde. No pulksten 11 līdz 21 notiks Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības ierakumu sveču izgatavošanas darbnīca un labdarības koncerts "Ukrainas brīvībai".

Savukārt no pulksten 12 līdz 21 plānots Ukrainas atbalsta biedrības pieteiktais protesta pasākums "Saki nē Krievijas karam Ukrainā!".