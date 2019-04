Pūce baidās no demokrātiska sabiedrības viedokļa, uzskata Salacgrīvas mērs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības (VARAM) ministra Jura Pūces (AP) ziņa, ka vietvaru vēlme noskaidrot novada iedzīvotāju domas par administratīvi teritoriālo reformu ar vietējo referendumu un aptauju palīdzību neatbilst likumam, liecina par to, ka viņš baidās no sabiedrības viedokļa un pārkāpj demokrātiskas valsts principus, šādu pozīciju portālam "Delfi" pauda Salacgrīvas mērs, viens no Latvijas Reģionu apvienības (LRA) līderiem, Dagnis Straubergs.

"Pašvaldību pakalpojumu galvenie lietotāji nenoliedzami ir konkrēto pašvaldību iedzīvotāji. Un, pirms valdības iecerētās reformas vēlamies apzināt savu vietējo iedzīvotāju domas – kā viens no veidiem ir caur platformām "ManaBalss.lv" un "Novadi.lv", teica Straubergs.

Viņaprāt, Pūcem nākot klajā ar paziņojumu, ka pašvaldības pārkāpj normatīvajos aktos noteiktās pilnvaras, uzskatāmi parāda, ka baidās no sabiedrības viedokļa, vienlaicīgi pats pārkāpjot jebkādas demokrātiskas valsts principus, manipulēdams ar esošo likuma regulējumu. "Izskatās, ka ministrs uzskata Latvijas iedzīvotājus par muļķiem, kuri nespēj lemt par tik būtiskiem jautājumiem," uzskata Salacgrīvas mērs.

LRA ir sagatavojusi iniciatīvu "Par tautas tiesībām balsot par Administratīvi teritoriālo reformu" platformā "ManaBalss.lv". Tās mērķis ir izstrādāt un pieņemt regulējumu, paredzot juridiski saistošu vietējo pašvaldību referendumu rīkošanu, pirms Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra iecerētās novadu piespiedu apvienošanas, informēja Straubergs.

Jau ziņots, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir apturējusi Ikšķiles novada pašvaldības lēmumu, kas paredz rīkot iedzīvotāju aptauju ar mērķi noskaidrot viedokli par iespējamo novada pievienošanu citai administratīvai teritorijai, informēja ministrijas pārstāve Agnese Vārpiņa.

Pēc VARAM paustā, Ikšķiles domes lēmums par aptaujas organizēšanu nepārprotami pārkāpj normatīvajos aktos noteiktās pašvaldību pilnvaras, jo saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām", vietvara var organizēt, piemēram, publisko apspriešanu, bet tikai par pašas pašvaldības autonomās kompetences jautājumiem.

"Ne šis likums, ne arī citi normatīvie akti neparedz domei tiesības rīkot aptauju, kas pēc savas formas atgādina iedzīvotāju piedalīšanos vēlēšanās vai vietējā referendumā un saistoša lēmuma pieņemšanā. Arī uzdotais jautājums "Vai Jūs esat par Ikšķiles novadu kā patstāvīgu Latvijas Republikas administratīvo teritoriju" rada maldinošu iespaidu, ka iedzīvotāji piedalās lēmuma pieņemšanā par administratīvi teritoriālo reformu," pauž VARAM, norādot, ka Latvijā spēkā esošais tiesiskais regulējums neparedz pašvaldībām tiesības rīkot vietējos referendumus.