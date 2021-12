Puse jauniešu 18 līdz 24 gadu vecumā regulāri izjūtot bezcerību un bezspēcību

Pēdējā gada laikā gandrīz puse jeb 45% aptaujāto Latvijas jauniešu vecumā no 18 līdz 24 gadiem regulāri izjūt bezcerību un bezspēcību, liecina "Benu" aptiekas veiktajā aptaujā.

Aptaujā atklāts, ka pēdējo 12 mēnešu laikā bezcerību un bezspēcību regulāri izjūt gandrīz katrs ceturtais jeb 24%, tostarp 5% - nepārtraukti, 19% - bieži. Salīdzinājumā ar septembri šis rādītājs ir būtiski pieaudzis, jo rudenī bezcerības un bezspēcības sajūtas regulāri pārņēma 16% respondentu, tai skaitā 2% šādas sajūtas bija nepārtrauktas, 14% - biežas.

Tāpat jaunākie dati liecina, ka dažreiz bezcerību un bezspēcību izjūt 30% respondentu, reti - 23%, nekad - katrs piektais jeb 20%, bet vēl 3% konkrētu atbildi sniegt nevarēja. Pašlaik situācija lielā mērā ir līdzīga kā šī gada pavasarī, kad ar bezcerības un bezspēcības sajūtām regulāri cīnījās katrs ceturtais respondents jeb 25%.

Pēdējo 12 mēnešu laikā bezcerību un bezspēcību biežāk izjūt sievietes. Ar minētajām sajūtām regulāri saskaras 19% vīriešu un 29% sieviešu. Līdzīga situācija bija arī šī gada martā, kad bezcerību un bezspēcību regulāri izjuta 29% sieviešu un 21% vīriešu.

Raugoties pēc iedzīvotāju vecuma, bezcerību un bezspēcību visbiežāk izjūt jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem. Pašlaik 45% šīs vecuma grupas pārstāvju ar minētajām sajūtām cīnās regulāri, savukārt visretāk bezcerību un bezspēcību pēdējo 12 mēnešu laikā izjutuši iedzīvotāji vecumā no 55 līdz 74 gadiem. Pārējās vecuma grupās ar bezcerību un bezspēcību saskaras vidēji 21% līdz 27% respondentu. Savukārt šī gada pavasarī starp jauniešiem vecumā no 18 līdz 24 gadiem bezcerību un bezspēcību regulāri izjuta 41% aptaujāto, vecuma grupā no 55 līdz 74 gadiem šis rādītājs bija 18%, bet pārējās vecuma grupās svārstījās no 22% līdz 28%.

Analizējot datus pēc ģimenē lietotās sarunvalodas, pēc aptaujas datiem secināts, ka bezcerības un bezspēcības sajūtas šobrīd kopumā biežāk pārņem krievvalodīgos. Latviešu vidū ar bezcerības un bezspēcības sajūtām regulāri cīnās 23% aptaujāto, kamēr starp krievvalodīgajiem šis rādītājs ir 28%. Šī gada pavasarī bija novērojama pretēja aina - bezcerību un bezspēcību biežāk izjuta latvieši.

Aptauja veikta sadarbībā ar interneta pētījumu kompāniju "Gemius", aptaujājot 3109 respondentus.