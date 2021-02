Putnu gripa Latvijā: aizliedz mājputnu turēšanu ārā

Valdība otrdien, 23. februārī, apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos, kas paredz ieviest papildu bioloģiskās drošības prasības mājputnu turēšanā, kā arī noteikt aizliegumu mājputnu turēšanai ārā.

Grozījumi MK noteikumos par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām paredz papildu biodrošības pasākumus novietnēs, kurās tur mājputnus.

Līdz ar Grozījumiem aizliegta mājputnu turēšana ārā, ārā esošu ūdenskrātuvju izmantošana mājputniem, ūdens piegāde mājputniem no virszemes ūdenstilpēm, pie kurām var piekļūt savvaļas putni, kā arī mājputnu izlaišana medījamo putnu krājumu atjaunošanai.

Turpmāk mājputni jātur slēgtās telpās, novēršot kontaktu ar savvaļas putniem un dzīvniekiem. Kā skaidrots MK noteikumu grozījumos, par slēgtu telpu uzskatāma kūts vai vieglākas konstrukcijas būve, kurai ir pamati vai to nav un kura no augšas un sāniem ir pietiekami labi pasargāta no savvaļas putnu, sevišķi ūdensputnu, kā arī citu dzīvnieku piekļūšanas mājputnu turēšanas, dzirdināšanas un barošanas vietai. Telpa var būt norobežota ar smalku sietu un noklāta ar drošu ūdensizturīgu jumtu, kā arī tā var būt slēgta nojume.

Tāpat ar grozījumiem ir aizliegta izbraukuma tirdzniecība ar mājputniem un inkubējamām olām, dalība tirgos, izstādēs, skatēs un citos pasākumos, kuros iesaistīti mājputni.

Papildu biodrošības pasākumu īstenošanas laiks būs atkarīgs no putnu gripas epidemioloģiskās situācijas kaimiņvalstīs un riska pārnest augsti patogēnās putnu gripas ierosinātāju no savvaļas putniem uz mājputniem.

Noteikumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Jau ziņots, ka, stājoties spēkā grozījumiem, Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) arī veiks mājputnu turētāju pārbaudes, lai pārliecinātos, ka prasība tiek pildīta.

Lai PVD varētu veikt ārpuskārtas pārbaudes mājputnu novietnēs, nepieciešams finansējums 61 460 eiro apmērā piemaksām par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti inspektoriem, kuri kontrolēs papildu biodrošības pasākumu ievērošanu.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas Dzīvnieku slimību ziņošanas sistēmā (ADNS) esošo informāciju 2021. gadā augsti patogēnā putnu gripa mājputnu ganāmpulkus ir skārusi 16 Eiropas valstīs. Savukārt savvaļas putnu saslimšanas gadījumi ar putnu gripu konstatēti 20 Eiropas valstīs.

Vēstīts, ka pagājušajā nedēļā Latvijā augsti patogēnā putnu gripa konstatēta vēl 14 savvaļas ūdensputniem – 12 gulbjiem, gārnim un Kanādas zosij. Putni atrasti dažādās Latvijas vietās – Lapmežciemā, Jūrmalā, Ragaciemā, Rīgā – Dārziņos, Vērgalē, Ventspilī.

Kā iepriekš skaidroja PVD, laboratorisko izmeklējumu rezultāti liecina, ka augsti patogēnā putnu gripa jau cirkulē Latvijas savvaļas ūdensputnu populācijā, un ar katru jaunu atklātu gadījumu, mājputnu inficēšanās riski pieaug.

Ja mājputniem novērotas slimības pazīmes – mājputni atsakās no barības un ūdens, ir samazinājusies dējība vai novērojama putnu mirstība, nekavējoties par to jāziņo veterinārārstam un PVD, kas veiks visas nepieciešamās pārbaudes, lai pārliecinātos, ka ganāmpulku nav skārusi putnu gripa.

Iedzīvotāji par atrastiem beigtiem savvaļas ūdensputniem aicināti ziņot, zvanot uz PVD uzticības tālruni – automātisko atbildētāju 67027402 vai informējot tuvāko PVD teritoriālo pārvaldi.

Augsti patogēnā putnu gripa ir akūta, ļoti lipīga putnu infekcijas slimība, kam raksturīga augsta mirstība.