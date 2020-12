Rācenis: mēs atrodamies lielā medicīniskā krīzē

Šobrīd mēs atrodamies lielā medicīniskā krīzē, pirmdien LTV sacīja Stradiņu slimnīcas 80. karantīnas nodaļas virsārsts Kārlis Rācenis. Viņš aicināja tos ļaudis, kuri pandēmiju neuztver nopietni, tomēr aizdomāties un ievērot noteiktos ierobežojumus.

Rācenis stāstīja, ka lielākā daļa pacientu vietu slimnīcā ir aizpildītas. Slimojot arī slimnīcas personāls, tāpēc situācija ir ļoti nopietna.

"Ar katru dienu mēs tuvojamies tuvāk kara laika medicīnai, un pagājušās nedēļas skaitļi mani vēl vairāk biedē. Kas notiks Ziemassvētkos un Jaunajā gadā? Medicīnas darbiniekiem šis nebūs ne kluss, ne mierīgs laiks. Mums ir sagatavoti saraksti ar ārstiem rezervistiem, kuri nāks strādāt, ja netiksim galā," viņš sacīja.

"Mēs gatavojamies lielam uzlēcienam, kas varētu arī notikt," pieļāva Rācenis.

"Tie, kuri ievēro ierobežojumus, tos ievēros. Ceru, ka tie, kuri skeptiski skatās uz šo situāciju, padomās, ka tā nav. Daļa sabiedrības nespēj racionāli skatīties uz lietām, jābūt stingriem ierobežojumiem," pārliecināts ir ārsts.

Viņš arī informēja, ka liela daļa pacientu šobrīd ir no sociālas aprūpes centriem, kur tie vairākas dienas turēti nekontaktējami un, kad ierodas slimnīcā, veselības problēmas atrisināt jau ir ļoti grūti.

Kā ziņots, sestdien veikti 5545 Covid-19 testi, reģistrēti 643 jauni saslimšanas gadījumi, bet 12 inficētie miruši, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija. Kopumā stacionāros ārstējas 903 pacienti – 850 ar vidēji smagu slimības gaitu, 53 ar smagu slimības gaitu.

Divi mirušie bijuši vecumā no 50-55 gadiem, trīs vecumā no 70-80 gadiem, četri vecumā no 80-90 gadiem, trīs vecumā no 90-95 gadiem.

Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem: 11,6%.

Latvijā ar Covid-19 kopumā saslimuši 30 940 cilvēki.