'Radio PIK' pārsūdzēs NEPLP lēmumu par apraides tiesību anulēšanu

Uzskatot, ka Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) lēmums anulēt apraides tiesības bija nepamatots, radio programmas "Radio PIK" elektroniskais plašsaziņas līdzeklis SIA "Pikal un partneri" plāno to pārsūdzēt, norādīja uzņēmuma īpašnieks Juris Žuravļovs.

Viņš skaidroja, ka NEPLP lēmums anulēt apraides atļauju nav ne pamatots, ne samērīgs. Pārkāpumi, kurus konstatēja NEPLP ēterā bija no ētera viesiem, savukārt NEPLP ir pieprasījusi "Radio PIK" ieviest iekšējo cenzūru tiešraidēs, kas ir pretrunā ar Satversmes 100. pantu, kas paredz vārda brīvību un cenzūras aizliegumu.

Kā norādīja Žuravļovs, pirmais pārkāpums ir par to, ka studijas viesis citēja publicista Lato Lapsas un advokāta Romāna Voncoviča tiesu izvilkumus. NEPLP ieskatā, tas ir bijis rupjš aizskārums kādai personai. Otrais pārkāpums esot konstatēts ētera sarunā par Latvijas ekonomisko okupāciju, kur NEPLP vārdu "okupācija" uztvēra ārpus konteksta, to samērojot ar okupācijas fakta neatzīšanu. "Lai gan studijas viesis paskaidroja, ka okupāciju atzīst un to salīdzinājumu jāuzskata par joku," viņš piebilda.

Savukārt trešais pārkāpums fiksēts, kad uz radio priekšvēlēšanu diskusijām tika aicinātas politiskās partijas. No visām partijām uz sarunu atnāca tikai trīs partijas, savukārt pārējās no sarunas radio atteicās, atklāja Žuravļovs.

Ņemot vērā NEPLP pamatojumus par apraides tiesību anulēšanu, "Radio PIK" padomes lēmumu plāno pārsūdzēt.

LETA jau ziņoja, ka NEPLP par konstatētajiem pārkāpumiem anulēt elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA "Pikal un partneri" izsniegto apraides atļauju programmai "Radio PIK".

Kā aģentūru LETA informēja padomē, šāds lēmums pieņemts, jo gada laikā "Radio PIK" darbībā konstatēti trīs būtiski Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma pārkāpumi.

Pirmajā gadījumā sods piemērots par rupju un nepieklājīgu izteicienu izplatīšanu. Otrajā gadījumā sods piemērots par to, ka informatīvi analītiskā raidījumā izskanēja aicinājums uz kara vai militāra konflikta izraisīšanu, aicinājums vardarbīgi gāzt valsts varu vai vardarbīgi grozīt valsts iekārtu, graut valsts teritoriālo vienotību vai izdarīt citu noziegumu. Savukārt trešajā gadījumā konstatēts, ka programma izplatītajos informatīvi analītiskajos diskusiju raidījumos nenodrošināja viedokļu daudzveidību.

Tāpat pārkāpts arī Priekšvēlēšanu aģitācijas likums, jo konstatēts, ka "Radio PIK" laika posmā no 2020. gada 17. augusta līdz 27. augustam izplatītajos diskusiju raidījumos kā diskusiju dalībnieki tika aicināti galvenokārt viena politiskā spēka pārstāvji, tādējādi lielākoties atspoguļojot tieši šī politiskā spēka viedokļus un pozīcijas.

Visus NEPLP lēmumus negrozītus ir atstājusi tiesa un tie ir stājušies likumīgā spēkā. Kopumā uzliktais soda naudas apmērs ir 18 500 eiro, kurš līdz 1. jūlijam nav samaksāts likumā noteiktajā kārtībā.

"Radio PIK" ir dzirdams frekvencē 100,0 FM Rīgā un tās apkārtnē.

No NEPLP sniegtās informācijas izriet, ka lēmums stāsies spēkā 5.jūlijā pēc tā publicēšanas "Latvijas Vēstnesī", kas nozīmē, ka "Radio PIK" vairs nebūs dzirdams ēterā.

Kā liecina "Firmas.lv" dati, "Pikal un partneri" pieder Jurim Žuravļovam (94%), Aldim Neimanim (5%) un Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrībai (1%). Uzņēmuma vienīgais patiesais labuma guvējs ir Žuravļovs.

2019. gadā "Pikal un partneri" strādāja ar 33 905 eiro apgrozījumu un 16 233 eiro zaudējumiem. Dati par pagājušo gadu patlaban nav pieejami.