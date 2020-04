Raidījums: KNAB pārbauda Jūrmalas domes deputāta Lediņa iespējamu iejaukšanos 'Jūrmalas ūdens' darbībā

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) sācis pārbaudi par Jūrmalas domes deputāta Jāņa Lediņa (ZZS) iejaukšanos viņa sievas Ligitas Maziņas vadītajā pašvaldības uzņēmumā SIA "Jūrmalas ūdens", kurā nesen slēgts kāds aizdomīgs darījums, svētdien ziņo TV3 raidījums "Nekā personīga".

Maziņa pati no Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) saraksta bija kandidējusi pašvaldības vēlēšanās, bet Jūrmalas domē netika ievēlēta, bet bez konkursa tika iecelta "Jūrmalas ūdens" vadībā. Raidījums vēsta, ka Maziņai uzņēmumā speciāli radīja trešo valdes locekļa amatu ar algu 2750 eiro mēnesī.

Patlaban uzņēmums īsteno 42 miljonus eiro vērtu Eiropas Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu, kas paredz dažu gadu laikā uzbūvēt 100 kilometrus garu ūdensapgādes un tikpat garu sadzīves kanalizācijas tīklu visā pilsētā. Liela daļa iepirkumu jau noslēgušies, lai gan visi līgumi ar būvniekiem vēl nav parakstīti.

Uzņēmuma kapitāldaļu turētāja Jūrmalas domes priekšsēdētāja Gata Trukšņa (ZZS) partijas biedres iecelšanu uzņēmumā pašvaldība skaidro ar Maziņas lielo pieredzi. Tomēr uzņēmumu plānošanas sanāksmes regulāri sāka apmeklēt viņas dzīvesbiedrs domes deputāts Lediņš.

Raidījuma rīcībā nonākuši protokoli no pagājušā gada 27.septembra un 6.decembra sēdēm, kurās tiek apspriesti uzņēmumā darāmie darbi, līgumi, rēķinu apmaksas. Lediņs raidījumam apstiprināja, ka apmeklē uzņēmuma plānošanas sanāksmes, jo viņa mērķis ir saprast, kas uzņēmumā notiek. "Es apmeklēju sapulces arī "Jūrmalas siltumā" un "Jūrmalas gaismā"," raidījumam sacīja Lediņš un piebilda, ka pirms Covid-19 krīzes sākumam uzņēmuma sapulces nebija apmeklējis, jo viņš bija ieguvis informāciju, kas viņam bija nepieciešama.

Tomēr raidījums neieguva apstiprinājumu, ka tikpat liela interese kā par "Jūrmalas ūdeni", Lediņam būtu arī par citām pašvaldības kapitālsabiedrībām, jo pašvaldības uzņēmuma "Jūrmalas siltums" valdes priekšsēdētājs Valdis Vītoliņš raidījumam sacīja, ka uzņēmumā nav bijusi sanāksme, kurā piedalītos arī Lediņš, jo "viņš nav uzņēmuma darbinieks, bet gan domes deputāts."

Kā deputātam Lediņam ir tiesības pārbaudīt pašvaldības kapitālsabiedrību darbu, taču to viņš var darīt, ja dome dod šādu uzdevumu. Ne pašvaldībā, ne uzņēmumā nevarēja uzrādīt šādu Lediņam izsniegtu pilnvarojumu. Kapitāldaļu turētājs no 1.janvāra "Jūrmalas ūdenī" ir Jūrmalas izpildirektors Edgars Stobovs. Viņš šos pienākumus pārņēma no Trukšņa.

"Man nav šobrīd tādas informācijas, ka viņš pēdējā laikā būtu kaut ko tādu darījis, apmeklējis valdes sēdes, darbinieku sanāksmes un ietekmējis manus lēmumus," sacīja Stobovs, lai gan raidījuma rīcībā ir informācija, ka KNAB sācis pārbaudi, vai Lediņš nav pārkāpis viņam noteiktos aizliegumus un nav iejaucies pašvaldību kapitālsabiedrības darbībā, izmantojot, ka tur strādā viņa dzīvesbiedre.

To, ka KNAB sācis pārbaudi apstiprina arī biroja pārstāve Agita Antonāne, taču Lediņš uzskata, ka viņa rīcībai nav pamats vērtēt interešu konfliktu.

Tomēr Stobovs raidījumam atklāj, ka viņš ir informēts par kaut kādiem aizdomīgiem uzņēmuma tēriņiem, proti, pagājušajā vasarā "Jūrmalas ūdens" slēdzis līgumu ar zvērinātu advokātu biroju "Kuzmane, Šūmanis, Bokta", kura uzdevums bija par 27 000 eiro veikt funkciju auditu, par ko uzņēmumā atbildīga bija Maziņa.

Tomēr raidījuma rīcībā esošā informācija liecina, ka advokātu birojs trešo daļu līguma summas jau saņēmis, lai gan nekādi darbi nav iesniegti. Turklāt atklājies, ka nolīgtajai darbu izpildītājai nemaz nav auditora sertifikāta. Vai līgums varētu būt fiktīvs, Stobovs, pateikt nevar, taču vērtē, cik tas bijis lietderīgs.

Tikmēr Lediņš raidījumam taisnojas, ka nekādi nav varējis ietekmēt sievas nonākšanu pašvaldības uzņēmuma vadībā, jo par to bijis atbildīgs Truksnis. Tomēr Lediņš neslēpj, ka ar Truksni viņa ģimene pavada daudz laika kopā, arī Jaungada brīvdienās visi atpūtās ārpus Latvijas.

Aprīlī jau bija jābūt izsludinātam konkursam uz valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu amatiem "Jūrmalas ūdenī, taču līdz ar ārkārtējās situācijas pasludināšanu, tas ievilcies.