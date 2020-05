Raidījums: Sparānam tiek inkriminēta 35 000 eiro kukuļņemšana

Valsts drošības dienests (VDD) bijušajam Satversmes aizsardzības biroja (SAB) darbiniekam Aigaram Sparānam inkriminē 35 000 eiro kukuļņemšana, šovakar vēstīja Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums "de facto".

Liecības pret Sparānu kukuļošanas lietā sniedzis Tukuma lidostas līdzīpašnieks, dažādās ieroču un stratēģisko preču tirdzniecības krimināllietās pavīdējušais Konstantīns Soloduha.

Soloduha ne reizi vien bijis tuvumā stratēģiskās nozīmes preču aprites krimināllietām, taču pats allaž bija izsprucis sveikā. Plašu rezonansi guvušajā tā sauktajā Moldovas ieroču lietā sākotnēji aizdomās turamais bija arī Soloduha, bet uz apsūdzēto sola viņš tā arī nesēdās.

Valsts drošības dienests (VDD) raidījumam "de facto" 2016. gadā atzina, ka pierādījumi pret Soloduhu nebija pietiekami. Par ieroču pārvešanu no Moldovas uz Armēniju notiesāja citu personu, ko tiesā aizstāvēja Soloduhas advokāts.

Soloduhas firma bija iesaistīta vēl vienā VDD kriminālprocesā par helikopteru rezerves daļu piegādi Jemenai. Par dokumentu viltošanu apsūdzēja uzņēmuma darbinieku, bet tiesā viņu attaisnoja.

Pēdējo reizi medijos Soloduhas vārds atkal plašāk izskanēja 2018.gadā, kad Lietuvas mediji saistībā ar kukuļošanu kaimiņvalsts armijā kā ieinteresēto pusi minēja Soloduhas firmu "Wings 4 Sky Group", kam pieder lidosta "Jūrmala" pie Tukuma.

Patlaban Soloduha atrodas apcietinājumā Rīgas Centrālcietumā kādā VDD izmeklētā krimināllietā, par ko nekāda informācija netiek sniegta, bet ļoti ticams, ka lieta atkal saistīta ar stratēģiskās nozīmes preču aprites pārkāpumiem, vēsta "de facto".

Esot apcietinājumā, Soloduha uzrakstījis iesniegumu VDD par kukuļu došanu Sparānam caur diviem starpniekiem vairāku gadu garumā. Vairāki avoti "de facto" apstiprinājuši, ka Soloduha kā starpniekus esot minējis uzņēmēju Edvīnu Inkēnu un bijušo politiķi Andreju Panteļējevu, kurš pa vidu politiskajai darbībai paspēja pastrādāt arī SAB. Vairākos maksājumos Soloduha it kā nodevis Sparānam kopumā 35 000 eiro.

"de facto" jau 2015.gadā ziņoja, ka drošības iestāžu negatīvu atzinumu dēļ Soloduhas lolotajai lidostai tika atņemts sertifikāts.

Sparāna advokāts Aleksandrs Berezins tagad raidījumam atzinis, ka Sparāns ar Soloduhu ir tikušies, bet neesot runājuši par it kā samaksāto naudu. Sparāns tobrīd vēl strādāja SAB, bet tikšanās apstākļus advokāts nepārzinot.

Savukārt "TV3" raidījumam "Nekā personīga" Berezins atklāja, ka no 2015. līdz 2017.gadam ieskaitot, "precīzi nezināmā ne mēnesī, ne datumā viens cilvēks esot devis Sparānam kukuļus trīs reizes ar divu starpnieku starpniecību kopumā par summu 35 000 eiro."

Pirmkārt, šī nauda esot dota, lai it kā no Sparāna dabūtu informāciju, kura atrodas specdienestu rīcībā attiecībā par šo iesniedzēju interesējošo objektu.

"Otra lieta, par kuru it kā dota šī nauda, par to, lai Sparāns, izmantojot it kā savu stāvokli, sakārtotu problēmas ar konkrētu iesniedzēju interesējošu objektu, kas arī nekad nav ticis izdarīts un, tiekoties ar Sparānu vairākkārt, nekad arī netika vaicāts, vai viņš kaut ko vispār ir darījis par šo naudu," "Nekā personīga" skaidrojis Berezins.

"Nekā personīga" arī vēsta, ka Sparānu aizturēja pie restorāna "Erebuni" Purvciemā, kur viņam bija paredzēta tikšanās ar Krievijas pilsoni Romānu Osipjanu. Restorānu "Erebuni" vada armēņu ģimene un Osipjans ir viņu radinieks.

Osipjans regulāri ticies restorānā ar Sparānu. Tāpat "Nekā personīga" ziņo, ka Osipjans Latvijā dzīvo kopš studiju gadiem, bet pagājušajā gadā nolēma ieguldīt apsardzes biznesā un viņš kļuva par līdzīpašnieku bijušā KNAB operatīvā darbinieka, patreizējā Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētāja Jura Juraša dibinātajā firmā "Grand Force Security".

Jurašs "Nekā personīga" skaidrojis, ka viņš šajā uzņēmumā īsti saimniecisko darbību neuzsāka, ņemot vērā to, ka tas lielā mērā sakritis ar viņa iesaistīšanos politikā. "Ņemot vērā to, ka man pašam laika šai darbībai neatlika, es šīs daļas faktiski atdevu pārējiem dalībniekiem un par turpmāko mani vispār absolūti nav nekādas informācijas," norādījis Jurašs, kurš arī noliedzis, ka pazītu Osipjanu.

"Nekā personīga" arī vēsta, ka Osipjans ilgus gadus pazīstot Vjačeslavu Šestakovu jeb "Sļivu". Par viņu "Nekā personīga" vairākkārt ziņojis 2012.gadā. Iepriekš Igaunija atklājusi sava Drošības policijas darbinieka Indreka Podera saiknes ar noziedzīgo pasauli un pēdas vedušas līdz pat dzīvoklim Jūrmalā, kur dzīvoja Šestakovs.

Krievijā vairākkārt sodīts, arī par slepkavībām, "Sļiva" Latvijā bija ieguvis uzturēšanās atļauju. Pēc Podera liecībām un "Nekā personīga" uzmanības VDD uzturēšanās atļauju "Sļivam" atņēma, bet iekšlietu ministrs viņu iekļāva melnajā sarakstā.

Tagad Šestakovs uzturas Vācijā, bet Osipjans palīdzējis pārdot divus "Sļivas" nekustamos īpašumus Jūrmalā un šobrīd tirgo viņa dzīvokli Rīgā, Skolas ielā.

Telefonsarunā ar "Nekā personīga" Osipjans apstiprināja, ka Šestakovu jeb "Sļivu" pazīstot un pircis viņam nekustamo īpašumu.

Gan Osipjana, gan Šestakova advokāte Latvijā ir Juraša sieva Alla Juraša, un viņu kā labu speciālisti ieteicis tieši Sparāns.

Kā ziņots, VDD iepriekš informēja, ka 28.aprīlī un 29.aprīlī dienests veica tiesas sankcionētas procesuālās darbības ar trīs personām saistītos objektos Rīgā.

Procesuālās darbības, tajā skaitā kratīšanas, norisinājās VDD izmeklētā kriminālprocesā par kukuļņemšanu lielā apmērā.

Vairākos objektos veikto tiesas sankcionēto kratīšanu laikā VDD izņēma dažāda veida datu nesējus un dokumentus.

VDD aizturēja trīs personas. Pašlaik vienai personai, proti, Sparānam ir piemērots aizdomās turētā statuss un kā drošības līdzeklis tika noteikts apcietinājums, bet pret 50 000 eiro drošības naudu viņš no apcietinājuma atbrīvots.