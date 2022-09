Reirs atstādina no amata VID ģenerāldirektori un muitas policijas pārvaldes direktoru

Ceturtdien, 15. septembrī, finanšu ministrs Jānis Reirs (JV) ir izdevis rīkojumu par disciplinārlietas ierosināšanu un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektores Ievas Jaunzemes atstādināšanu.

Papildus finanšu ministrs ir uzdevis lemt par VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes direktora Kaspara Podiņa atbildību un atstādināšanu uz pārbaudes laiku, ņemot vērā nesenās KNAB aizturēšanas VID Muitas un finanšu policijā.

Finanšu ministrijā (FM) portālu "Delfi" informēja, ka rīkojums ir izdots gan uz dienesta pārbaudes ziņojuma pamata, gan reaģējot uz nesenajām Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) aizturēšanām VID Muitas un finanšu policijā, kā arī VID Iekšējās drošības pārvaldes veiktajām vairāku darbinieku aizturēšanām.

Reirs paziņojumā medijiem norāda, ka "tas, kas ir noticis, ir nebijis gadījums".

"Ir aizturēta organizēta noziedzīga grupa, kas sastāv no augsta līmeņa VID darbiniekiem. Aizturētie, kuriem tiesa ir piemērojusi apcietinājumu nav nekādi zema līmeņa inspektori vai kāds atsevišķs muitnieks, tās ir ļoti augsta līmeņa amatpersonas, kas strādā tiešā pārvaldes direktora vadībā, kurš savukārt pakļaujas tieši ģenerāldirektorei," pauž ministrs.

Viņš uzsver, ka noziegumi, par kuriem šīs amatpersonas ir aizturētas arī ir paši nopietnākie, kādus amatpersona vien var pieļaut. "Šādā situācijā nav iedomājams, ka iestāde varētu izlikties, ka nekas nav noticis un turpināt mierīgi strādāt tālāk," norāda Reirs.

FM informēja, ka dienesta pārbaudē izvērtējot VID ģenerāldirektores rīcību, ir secināts, ka tā ir vērtējama kā amata pienākumu, konkrēta rīkojuma vai uzdevuma nepamatota nepildīšana vai novēlota, nolaidīga vai nekvalitatīva pildīšana.

"Tā rezultātā, iespējams, ir nodarīts būtisks kaitējums valsts interesēm un I.Jaunzemes rīcībā ir saskatāmas Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likuma 36. panta otrajā daļā noteiktā disciplinārpārkāpuma pazīmes," secina FM.

Savukārt Reirs piebilst, ka šādi noziegumi ir varējuši notikt, tikai lielu trūkumu iekšējās kontroles mehānismos un uzraudzībā dēļ.

"Ir nepieciešama detalizēta izmeklēšana par to, kā kaut kas tāds iestādē ir iespējams, tāpēc es esmu pieņēmis lēmumu no šodienas atstādināt VID ģenerāldirektori no amata pienākumu pildīšanas. Vēlos atgādināt, ka VID ģenerāldirektore jau divas reizes ierēdņa novērtēšanā ir saņēmusi zemu novērtējumu. Pašlaik nav iespējama nekāda tālāka izvairīšanās no atbildības, kā arī nav pieļaujama darba pienākumu pildīšana, lai netraucētu disciplinārlietas gaitai," uzsver finanšu ministrs.

Par VID ģenerāldirektores pienākumu izpildītāju tiks iecelta ģenerāldirektores vietniece, Informātikas pārvaldes direktore Indra Kārkliņa.

TV3 raidījums "Nekā personīga" iepriekš vēstīja, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) noziedzīgu grupu, kurā ietilpa arī Valsts ieņēmumu dienesta (VID) nodokļu un muitas policisti, tur aizdomās par krimināllietas safabricēšanu un mēģinājumu no kokrūpnieka, "Stiga RM" īpašnieka Andra Ramoliņa izspiest 100 000 eiro kukuli.

KNAB sīkāku informāciju par šo lietu nesniedza, bet aģentūras LETA rīcībā esošā informācija liecina, ka lietā tika apcietināts VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes kādas nodaļas vadītājs Intars Štālbergs. TV3 vēstīja, ka viņš un otra apcietinātā persona drošības līdzekli pārsūdzēja, taču tiesa atteikusi to mainīt.

Jaunzeme VID vadītājas amatu ieņēma kopš 2019. gada.