Reliģiskajām organizācijām pērn ziedots mazāk

2018. gadā, salīdzinot ar 2017. gadu par 0,08 miljoniem eiro sarukuši ziedojumi reliģiskajām organizācijām Latvijā – pērn reliģiskās organizācijas ziedojumos saņēmušas 19,56 miljonus eiro, bet 2017. gadā tām bija ziedoti 19,64 miljoni eiro, liecina Valsts ieņēmumu dienesta (VID) portālam "Delfi" sniegtā informācija, kas apkopota pēc reliģisko organizāciju iesniegto pārskatu datiem.

"Delfi" jau rakstīja, ka 2016. gadā kopējā reliģisko organizāciju saņemto ziedojumu kopsumma bija 17,54 miljoni eiro.

Pēc VID sniegtajiem datiem, pērnā gada laikā pieaugusi izlietoto ziedojumu kopsumma – tās izlietojušas 19,26 miljonus eiro. 2017. gadā reliģisko organizāciju izlietoto ziedojumu kopsumma bija 18,74 miljoni eiro. Neizlietoto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma bijusi 11,36 miljoni eiro. Kopumā 11,4 miljonus eiro reliģiskās organizācijas bija norādījušas kā neizlietotos ziedojumus un dāvinājumus par 2017. gadu.

Tāpat kā iepriekšējos gados, arī 2018. gadā lielākā ziedojumu un dāvinājumu daļa ziedota anonīmi – 8,819 miljoni eiro. 2017 gadā anonīmi reliģiskajām organizācijām bija ziedoti 7,92 miljoni eiro.

Pieaugusi arī no Latvijas Republikas juridiskajām personām saņemto ziedojumu kopsumma – pērn saņemti 4,48 miljoni eiro, bet 2016. gadā – 3,64 miljoni eiro. Ārvalstu juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi 2018. gadā bijuši 3,798 miljoni eiro, 2017. gadā – 3,65 miljoni eiro, kas ir par aptuveni 450 000 eiro vairāk, nekā 2016. gadā.

Kā ziedojumi un dāvinājumi no citām personām 2018. gadā saņemti 395 483 eiro. 2017. gadā kā ziedojumi un dāvinājumi no citām personām bija deklarēti 511 960 eiro. 2018 gadā fizisko personu rezidentu ziedojumi un dāvinājumi bijuši 2,63 miljoni eiro, kas ir par 0,09 miljoniem eiro mazāk, nekā 2017. gadā, kad no fiziskajām personām – rezidentiem ziedojumos bija saņemti 2,72 miljoni eiro. Fizisko personu nerezidentu ziedojumi un dāvinājumi 2018. gadā bija 225 582 eiro, bet 2017. gadā – 354 611 eiro.

"Delfi" jau iepriekš rakstīja, ka divas Latvijā lielākās reliģiskās konfesijas – luterāņu un katoļu – jau iepriekš atzinušas, ka ziedotā nauda tiek izmantota tiešo, ar baznīcas uzturēšanu saistīto izdevumu segšanai.