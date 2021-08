Remontu dēļ jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem 106 autoceļu posmos

Valsts ceļu tīklā visos Latvijas reģionos turpinās intensīva būvdarbu sezona, tāpēc uzņēmumā "Latvijas Valsts ceļi" aicina autovadītājus sekot ceļazīmēm un ievērot būvdarbu zonās noteiktos ierobežojumus un luksoforu signālus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Būvdarbi vienlaikus divos posmos notiek uz reģionālā autoceļa Kocēni–Limbaži–Tūja (P11) no Zeltiņiem līdz krustojumam ar vietējo autoceļu Mačkēni-Dauguļi (V218) un posmā no Limbažiem līdz Tūjasmuižai, kā arī no Sērenes līdz Zalvei uz autoceļa Sērene–Kalnieši (P86).

Sākta seguma atjaunošana autoceļa Ventspils-Piltene (P122) posmā no Tārgales līdz Piltenei.

Kopumā remontdarbi norisinās 106 valsts ceļu posmos.

Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem:

uz Tallinas šosejas (A1) posmā no Zvejniekciema līdz Duntei ātrums ierobežots līdz 50 un 70 km/h, vienā posmā satiksmi organizē ar luksoforu un posma šķērsošana var prasīt 20 minūtes;

uz Vidzemes šosejas (A2) posmā no Smiltenes pagrieziena līdz Grundzālei notiek seguma atjaunošana, divos posmos satiksmi organizē ar luksoforu, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, remontposma šķērsošanas laiks ir 25 minūtes;

uz Rīgas apvedceļa Salaspils-Babīte (A5) posmā no Ķekavas apļa līdz Jelgavas šosejai (A8) vakara un nakts stundās (19.00-07.00) divi luksofora posmi, paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ir 20 minūtes;

Liepājas šosejas (A9) posmā no Skrundas līdz Kalvenei trīs posmos luksofors, ātrums ierobežots līdz 50 un 70 km/h un posma šķērsošanai nepieciešamas 40 minūtes;

autoceļa Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova) (A12) posmā no Greiškāniem līdz Rīgas ielai ir 4 luksoforu posmi un ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Posma šķērsošana var prasīt 40 minūtes;

uz autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) (A13) ceļa segas pārbūves posmā no Rēzeknes līdz Bekšiem ieviesti trīs luksofora posmi un ātruma ierobežojums 30, 50 un 70 km/h, paredzamais šķērsošanas laiks – 30 minūtes.

Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts reģionālajiem autoceļiem: