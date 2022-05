Represēto apvienība aicina Latviju 'atbrīvot no iekarotāju pieminekļiem'

Latvijas Politiski represēto apvienība (LPRA) aicina Latviju atbrīvot "no iekarotāju pieminekļiem jeb varmāku pielūgsmes un mūsu pazemojuma simboliem", teikts šodien LPRA konferencē pieņemtajā rezolūcijā.

Pašlaik Latvijā aktīvi tiek spriests par iespējām demontēt padomju pieminekli Pārdaugavā, norādot, ka tas kļuvis par Krievijas agresīvās politikas slavināšanas vietu. Kā informēja LPRA valdes sekretāre Dagnija Liepiņa, LPRA pateicas gan Saeimas deputātiem par juridiska risinājuma rašanu "uzvarētāju elka nogāšanai", gan ziedotājiem nojaukšanas darbu finansēšanai.

"Mūsu aicinājums – godāsim savu varoņu piemiņu ielu nosaukumos viņu dzimtajās pilsētās un cīņu vietās, un atbrīvosim savu zemi no iekarotāju pieminekļiem - varmāku pielūgsmes un mūsu pazemojuma simboliem," uzsvērts rezolūcijā "Par varoņu piemiņu un iekarotāju pieminekļiem".

LPRA pauž, ka 33. gadā pēc neatkarības atjaunošanas Latvijā nav zaudējis aktualitāti jautājums, kas paliks nākošo paaudžu atmiņā par savas valsts pagātni pēc represēto aiziešanas viņsaulē. Apvienība norāda uz nacionālo partizānu dažu bunkuru atjaunošanu, Saeimas noteikto pretošanās kustības atceres datumu un citiem pozitīvi vērtējamiem soļiem.

"Taču neviens no šiem pasākumiem neatgādina ikdienā mūsu priekšteču varonību, ar ko lepoties jaunajām - neatkarības paaudzēm, par ko just gandarījumu to notikumu dalībniekiem un laikabiedriem," pausts rezolūcijā.

Represētie aicina mainīt situāciju, kad ciematos un pilsētās netiek saglabāta brīvības cīnītāju piemiņa ielu nosaukumos, nedz atzīmēta neatkarības atgūšana ar piemiņas akmeņiem laukumos, "kur atmodas sākumā pulcējās ļaužu tūkstoši brīvības alkās un cerībā uz taisnīgas iekārtas atjaunošanu savā atjaunotajā valstī".

Rezolūcijā "Par karu 21. gadsimta Eiropā" represētie cita starpā uzsver, ka ar iebrukumu Ukrainā Krievija ir apliecinājusi savu impērisko plānu atgriezties agrākajās robežās, jebkādiem līdzekļiem pakļaujot kaimiņvalstis.

Krievija to dara un gatava turpināt darīt, "ignorējot nāciju pašnoteikšanās tiesības un valstu teritoriālo integritāti, anektējot svešas teritorijas, ar raķetēm un bumbojot fiziski sagraujot pilsētas un apdzīvotas vietas, mīnējot laukus un izlaupot pārtiku, ieslogot, spīdzinot un slepkavojot civiliedzīvotājus, izvarojot sievietes un bērnus, deportējot gūstekņus uz depresīvajiem Krievijas novadiem", brīdina un vērš uzmanību LPRA, aicinot būt vienotiem un uzvarēt pašlaik "lielāko ļaunumu - rašisma ideoloģiju".

Savukārt rezolūcijā par ģimeni represētie pauž negatīvu attieksmi pret viendzimuma attiecībām. "Ar bažām un lielām šaubām vērojam modernajā Eiropā izplatāmies teoriju, ka vienlīdz veiksmīgi indivīda attīstību un harmoniskas personības izaugsmi var nodrošināt divas mātes vai divi tēvi, ka jebkāda dzimuma divu personu kopdzīve pielīdzināma ģimenei, kas var pretendēt uz valsts aizsardzību un garantēt pilnvērtīgu ģimenes funkciju un pienākumu veikšanu," teikts paziņojumā.

Reizē rezolūcijā pausts, ka organizācija ir "par indivīdu tiesībām no brīvas gribas vai apstākļu spiestiem izvēlēties un piekopt jebkādu kopdzīves modeli, bieži vien arī ekonomisku apstākļu ietekmē, par vienlīdzīgām tiesībām īpašuma, mantojuma vai savstarpējās aprūpes jomā, likuma aizsardzību un valsts garantijām reģistrētai mājsaimniecībai".