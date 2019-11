Rīgas centrā noteikti plaši satiksmes ierobežojumi

Saistībā ar valsts svētku pasākumu norisi šodien būs noteikti būtiski satiksmes ierobežojumus Rīgas centrā, savukārt sabiedriskais transports šodien būs bez maksas, informēja pašvaldībā.

Tāpat bez maksas varēs izmantot "Rīgas satiksmes" apsaimniekotās autostāvvietas ielu malās. Lai pasažieriem būtu ērtāk nokļūt uz/no pasākumu norises vietām, 18. novembrī no plkst. 17 līdz plkst.24 tiks nodrošināti papildu reisi. Vienlaikus sabiedriskais transports kursēs pēc brīvdienu grafika.

Papildu reisi tiks nodrošināti 1., 5., 7., 10. un 11.maršrutā tramvajos, 9., 14., 15., 17., 18., 22. un 27. maršruta trolejbusos, kā arī virknē autobusu maršrutu.

Nacionālo bruņoto spēku vienību militārās parādes norises laikā, kā arī lāpu gājiena laikā īslaicīgi var tikts slēgta sabiedriskā transporta kustība un iespējami kavējumi maršrutos, kas skar Akmens tiltu, Aspazijas bulvāri, Brīvības bulvāri, Brīvības ielu, Bruņinieku ielu, Krišjāņa Valdemāra ielu, Raiņa bulvāri.

Satiksmei šodien būs slēgta 11. novembra krastmala, kā arī iebraukšana būs liegta Vecrīgas teritorijā.

No plkst. 23 līdz 19. novembra plkst. 6 Pils ielas posmā no Poļu gātes līdz Doma laukumam un Doma laukuma posmā no Pils ielas līdz Jēkaba ielai tiks organizēta divvirzienu satiksme, bet no plkst. 7 līdz plkst.23 būs slēgta transportlīdzekļu satiksme Kaļķu ielas posmā no 11. novembra krastmalas līdz Rātslaukumam.

No plkst. 11 līdz plkst.18 slēgs transportlīdzekļu satiksmi Ģenerāla Radziņa krastmalā, posmā un virzienā no Dzelzceļa tilta līdz Turgeņeva ielai, bet no plkst.17.45 līdz plkst.19 slēgs transportlīdzekļu satiksmi Krišjāņa Valdemāra ielas posmā no Citadeles ielas līdz Raiņa bulvārim un Citadeles ielas posmā no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Torņa ielai.

No plkst. 20.30 līdz plkst.22 nepieciešamības gadījumā ierobežos vai slēgs transportlīdzekļu satiksmi arī 11. novembra krastmalas posmā no 13. janvāra ielas līdz Kaļķu ielai, izņemot sabiedriskā transporta un operatīvā transporta satiksmi.

Tāpat nepieciešamības gadījumā no plkst. 20.45 līdz plkst. 21.30 slēgs transportlīdzekļu satiksmi uz Akmens tilta, Uzvaras bulvāra posmā no Valguma ielas līdz Akmens tiltam, Mūkusalas ielas posmā no Akmeņu ielas līdz Kuģu ielai, Kuģu ielas posmā no Mūkusalas ielas līdz Trijādības ielai, Trijādības ielas posmā no Kuģu ielas līdz Valguma ielai un 11.novembra krastmalas posmā no Akmens tilta līdz ēkai 11. novembra krastmalā 31.

Nepieciešamības gadījumā šodien tiks ierobežota arī gājēju kustība ziedu nolikšanas ceremonijas laikā un svinīgo pasākumu laikā laukumā pie Brīvības pieminekļa, kā arī NBS militārās parādes ģenerālmēģinājuma un NBS militārās parādes laikā 11. novembra krastmalas posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai.

Nepieciešamības gadījumā tiks kontrolēta kuģošanas līdzekļu satiksme Pilsētas kanāla posmā no Krišjāņa Barona ielas tilta līdz gājēju tiltam pie Bastejkalna, kā arī Daugavas akvatorijā starp Akmens tiltu un Vanšu tiltu.

Neskaidrību gadījumā iedzīvotāji aicināti zvanīt Satiksmes vadības centram pa bezmaksas informatīvo tālruni 80003600.