'Rimi' un 'Maxima' pārtrauks Krievijā ražotu preču tirgošanu

Solidarizējoties ar Ukrainu un ukraiņiem, kuru vidū ir arī "Rimi Baltic" darbinieki un klienti, kā arī krasi iestājoties pret militāro agresiju, ko Krievija izvērsusi Ukrainā, "Rimi Baltic" lēmis pārtraukt Krievijā ražotu preču tirdzniecību, portālu "Delfi" informēja uzņēmumā. Līdzīgu lēmumu pieņēmis arī mazumtirdzniecības uzņēmums "Maxima".

Šis lēmums nozīmē, ka no šī brīža gandrīz 300 "Rimi" veikalos Lietuvā, Latvijā un Igaunijā no sortimenta tiek izņemtas Krievijā ražotas preces, kā arī tiek pārtraukts to imports no starptautiskajiem izplatītājiem. Par šo lēmumu "Rimi Baltic" šobrīd informē piegādātājus, kā arī ir uzsākta Krievijas produktu izņemšana no veikalu plauktiem.

"Rimi Latvija" valdes priekšsēdētājs Valdis Turlais atzīmējis, ka "Rimi" veikalos Krievijā ražoto preču daudzums nepārsniedz 1% no kopējā sortimenta

"Taču lēmums pārtraukt Krievijas ražojumu tirdzniecību ir simbolisks solis ar skaidru vēstījumu – mēs esam pret militāru agresiju un solidarizējamies ar ukraiņiem mūsu klientu un darbinieku vidū," norādījis Turlais.

"Maxima" pārstāvji portālam "Delfi" norādīja, ka Krievijā ražotas preces procentuāli veido pavisam nelielu daļu no kopējā "Maxima Latvija" produktu klāsta, tādēļ veiktās izmaiņas neietekmēs "Maxima" veikalu sortimentu.

Jau vēstīts, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins naktī uz ceturtdienu ap 4:50 (pēc Latvijas un Ukrainas laika), visticamāk, iepriekš ierakstītā uzrunā pasludināja specoperācijas sākumu pret neatkarīgo Ukrainu. Līdz ar šo paziņojumu Krievijas spēki uzsākuši jaunu posmu 2014. gadā sāktajā kaimiņvalsts terorizēšanā.

Ukrainas Bruņoties spēki informē, ka viss sākās pulksten 5.00 ar armijas vienību apšaudīšanu valsts austrumos un raķešu triecieniem pa lidostām, kā arī militārajiem objektiem. Sekojušas artilērijas apšaudes pa pierobežas teritorijām.

Krievijas spēki šķērsojuši Ukrainas robežu gan no Baltkrievijas, gan okupētās Krimas, gan Krievijas puses.