Saīsina svētku izgaismojuma eksponēšanas laiku Rīgas apkaimju parkos

Ņemot vērā, ka valstī plānots ieviest stingrākas epidemioloģiskās drošības prasības, Rīgas pašvaldība par stundu samazina svētku izgaismojuma eksponēšanas laiku galvaspilsētas apkaimju parkos. Tagad pastaigas tajos varēs baudīt līdz pulksten 21, bet Vecgada vakarā, 31. decembrī, līdz pulksten 18, portālu "Delfi" informē Rīgas domē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Izņemot Vecgada vakaru, no 30. decembra līdz 10. janvārim:

Gaismas pastaigu taka "Brīnumu meklējot" Anniņmuižas un Vec-Anniņmuižas parkā izgaismota katru dienu no pulksten 12 līdz 21;

Vides mākslas objekts "Sals" Pļavnieku Bērzu birzī izgaismots katru dienu no pulksten 16 līdz 21;

"Kā sniegi kalnu galotnēs" Raimonda Paula un Zigfrīda Muktupāvela Ziemassvētku koncertieraksta fragmenti Dzegužkalna parkā apskatāmi katru dienu no pulksten 16 līdz 21;

"Planēta – Ēbelmuižas parks" Ēbelmuižas parkā izgaismota katru dienu no pulksten 16 līdz pulksten 21;

Projekts "Zvaigžņu dārzā" Sarkandaugavas kalna parkā apskatāms katru dienu no pulksten 16 līdz 21;

"Atspoguļdārzs" Biķernieku mežā apskatāms katru dienu no pulksten 12 līdz 21.



Apmeklētāji aicināti pastaigas laikā parkos ievērot valstī noteikto divu metru distancēšanos, lietot mutes un deguna aizsargmaskas, būt atbildīgiem pret sevi un citiem. Lielas drūzmēšanās gadījumā var nākties pārtraukt svētku apgaismojumu parkos.

Rīgas pašvaldība un projektu īstenotāji lūdz iedzīvotājus šajā situācijā būt saprotošiem, un ievērot nedrūzmēšanās prasības.

Jau vēstīts, ka otrdien valdība noteica komandantstundu no 30. decembra līdz 4. janvārim un no 8. janvāra līdz 10. janvārim, kuru laikā nakts stundās no pulksten 22 līdz pulksten 5 iedzīvotāji nedrīkst atrasties ārpus savas dzīvesvietas.