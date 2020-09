Sāk atjaunot segumu Vidzemes šosejas posmā līdz Igaunijas robežai

Ceļu remontdarbi valstī turpinās vairāk nekā 100 autoceļu posmos, tāpēc autobraucējiem ir jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem un papildu laiku ceļā, informē "Latvijas Valsts ceļi".

Sākas remontdarbi uz Vidzemes šosejas posmā no Jaunlaicenes krustojuma līdz Igaunijas robežai, satiksmi tur regulē luksofori. Kopumā uz Vidzemes šosejas patlaban ir 4 ceļa būvdarbu posmi. Arī uz Valmieras šosejas pie Strenčiem gandrīz 10 kilometru garumā sākas seguma atjaunošanas darbi, un arī tur satiksmi regulē ar pagaidu luksoforiem.

Lielākie satiksmes ierobežojumi sakarā ar ceļu remontdarbiem uz galvenajiem autoceļiem:

Uz Vidzemes šosejas (A2):

- virs Līgatnes caurtekas Augšlīgatnē – luksofors un 10 papildu minūtes ceļā;



- posmā no Raunas līdz Launkalnei līdz četriem luksoforu posmiem, ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h un vairāk par pusstundu ceļā;

- posmā no Launkalnes līdz Smiltenes–Gulbenes krustojumam līdz trim luksoforu posmiem, ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h un vairāk par pusstundu ceļā.

- posmā no Jaunlaicenes krustojuma līdz Igaunijas robežai sāk atjaunot segumu. Divos posmos satiksmi organizē ar luksoforiem vai satiksmes regulētāji. Ceļā jāpavada aptuvenu pusstunda.

Uz Valmieras šosejas (A3) pie Strenčiem nepilnu 10 kilometru garā posmā notiek seguma atjaunošana un satiksme ar luksoforiem vienā posmā. Jāierēķina 20 minūtes posma šķērsošanai.

Uz Daugavpils šosejas (A6):

- posmā no Salaspils līdz Ikšķilei noteikts ātruma ierobežojums 70 km/h un pārmaiņus tiek slēgta viena no divām joslām uz katras no brauktuvēm;

- posmā pie Pļaviņām starp abiem rotācijas apļiem ir noteikts ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h, trīs luksoforu posmi un ceļā var paiet 20 minūtes;

- posmā no Līvāniem līdz Stūrišķiem viens luksoforu posms un ātruma ierobežojums 70 km/h;

- uz Daugavpils–Rēzeknes dzelzceļa pārbrauktuves pie Daugavpils satiksme ar luksoforiem un ātruma ierobežojumu 70 un 50 km/h;

- posmā no Teivāniem līdz Kreipāniem pie Daugavpils. Divos posmos ierīkoti pagaidu luksofori, ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h. Lai šķērsotu nepieciešama aptuvenu pusstunda ceļā

Uz Jelgavas šosejas (A8) posmā no Jaunolaines līdz tiltam pār Misu satiksme joprojām tiek organizēta pa Jelgavas virziena brauktuvi pa vienai joslai katrā virzienā, ātruma ierobežojums 70 km/h. Šajā ceļa būvdarbu posmā jāplāno papildu laiku, jo sevišķi darbdienu rītos un vakaros ceļā var paiet vairāk par pusstundu.

Uz galvenā autoceļa Jēkabpils–Ludza (A12) posmā no Greivuļiem līdz Greiškāniem pie Rēzeknes ir četri ar luksoforiem regulēti posmi, ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h un 40 minūtes ceļā.

Uz galvenā autoceļa Rēzekne–Daugavpils (A13) posmā no Rēzeknes līdz Andronovai ir viens luksoforu posms un ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h. Remonta posms prasa 20 minūtes ceļā.

Lielākie satiksmes ierobežojumi sakarā ar ceļu remontdarbiem uz reģionālajiem autoceļiem:

Visvairāk būvdarbu tagad notiek uz autoceļa Pūri–Auce–Grīvaiši (P96):

- posmā no Dorupes līdz krustojumam ar autoceļu Dobele–Krimūnas–Zaļenieki (V1098) ir četri pagaidu luksoforu posmi, ātruma ierobežojums 70, 50 un 30 km/h. Lai tos izbrauktu, ceļā jāpavada 40 minūtes;

- posmā no krustojuma ar autoceļu Dobele–Krimūnas–Zaļenieki (V1098) līdz Penkulei ceļa darbu laikā paredzēti satiksmes regulētāji, ātruma ierobežojums 50 km/h un nepilna pusstunda ceļā;

- posmā no Auces līdz Grīvaišiem ir līdz diviem luksoforu posmiem, ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h un ceļā jāpavada pusstunda.