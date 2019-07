Sākas būvdarbi uz ceļa Ventspils–Kuldīga–Saldus

Sākas pārbūves darbi uz autoceļa Ventspils–Kuldīga–Saldus (P108) posmā no Ventspils līdz pagriezienam uz Zirām, portālu "Delfi" informēja VAS "Latvijas Valsts ceļi".

Jau šonedēļ tur sagaidāmi pieci luksoforu posmi un var būt nepieciešamas 45 minūtes remontposma izbraukšanai.

Turpinās satiksmes organizācijas pārkārtojumi uz Vidzemes šosejas (A2) posmā no Garkalnes līdz Sēnītes mezglam. Uz brauktuvi Siguldas virzienā jau pārslēgts posms no Vangažiem līdz Sēnītes mezglam. Plānots, ka nedēļas vidū satiksmi pārslēgs arī posmā no Garkalnes līdz Vangažiem un no Sēnītes mezgla līdz objekta beigām.

Arī pēc satiksmes pārslēgšanas uz Siguldas virziena brauktuvi tā ir organizēta pa vienai joslai katrā virzienā.

Citi patlaban plašākie remontdarbi turpinās uz Jūrmalas šosejas (A10) ar ievērojamiem satiksmes pārkārtojumiem krustojumā ar Rīgas apvedceļu A5. Turpinās arī remontdarbi pie Pāvilostas un posmā no Ēdoles līdz Alsungai. 45 minūtes nepieciešamas, lai izbrauktu būvdarbu posmus no Gulbenes Balvu virzienā (P35) līdz Kazupei un no Tērvetes līdz Lietuvas robežai (P95).

Būvdarbu vietās uzņēmums aicina ievērot satiksmes organizāciju, pagaidu luksoforu signālus un satiksmes regulētāju norādes, lai satiksme caur būvobjektiem noritētu raiti un nerastos sastrēgumi, jo būvobjektos transportlīdzekļiem nav iespējams samainīties vietām. Neievērojot satiksmes ierobežojumus, var izraisīt pamatīgus sastrēgumus un apgrūtināt braukšanu sev un citiem satiksmes dalībniekiem, brīdina "Latvijas Valsts ceļi".

Aktuāla informācija par satiksmes ierobežojumiem autoceļu tīklā ir pieejama, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555, kā arī "Latvijas Valsts ceļi" mājaslapā un navigācijas lietotnē "Waze".