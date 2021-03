Saulkrastu novadā 'Latvijas attīstībai' saraksta līderi būs Ancāns, Aparjoda un Siliņš

"Latvijas attīstībai" (LA) kandidātu saraksta līderi pašvaldību vēlēšanās jaunajā Saulkrastu novadā būs esošā priekšsēdētāja padomnieks uzņēmējdarbības un attīstības jautājumos Artūrs Ancāns, Saulkrastu sporta un ģimeņu centra vadītāja Aiva Aparjoda un SIA "Skultes doktorāts" valdes loceklis Reinis Siliņš.

Kā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā publicētā informācija par konkrētajā pašvaldībā iesniegtajiem sarakstiem, no LA saraksta novada domes vēlēšanās kandidēs arī SIA "Komunāltehnika" valdes loceklis Māris Iekļavs, SIA "Fam consulting" valdes loceklis Teodors Karlsons, Saulkrastu uzņēmēju biedrības valdes priekšsēdētājs Andris Birzulis, Saeimas frakcijas "Attīstībai/Par!" tehniskais sekretārs Agris Bojārs, Sējas novada Pabažu kultūras nama vadītāja Rita Celma un Saulkrastu vidusskolas ekonomikas un sociālo zinību skolotāja, projektu vadītāja Marina Skļara.

Tāpat uz vietām jaunajā domē pretendēs Vidzemes piekrastes aizsardzības biedrības valdes locekle Baiba Baumane, SIA "Saulkrastu slimnīca" valdes locekle Santa Ancāne, Saulkrastu zvejnieku biedrības valdes loceklis Jānis Garklāvs un citi.

Kopumā LA sarakstā Saulkrastu novada domes vēlēšanām pieteikti 18 kandidāti.

4000 zīmju priekšvēlēšanu programmā LA deputāti cita starpā sola veidot jaunu novada pārvaldes modeli, iesaistot iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā, komunicējot un konsultējoties par svarīgiem pašvaldības darba aspektiem, kā arī radīt caurspīdīgu finanšu kontroli. LA apņēmusies pašvaldības profesionāļus nodrošināt ar konkurētspējīgu atalgojumu, bet pretī pieprasīt sasniegt izvirzītos mērķus. Tāpat tiek solīts biežāk organizēt iedzīvotāju ideju konkursus.

LA pārstāvji sola nodrošināt katru novada bērnu ar vietu esošajos bērnudārzos, kā arī novada vidusskolu padarīt konkurētspējīgu, "lai mūsu bērniem turpmāk vairs nav jābēg uz citu novadu skolām".

Viņi programmā uzsver, ka Saulkrastu slimnīca turpinās darbību, tiks atbalstīti ģimenes ārsti, kā arī pilnveidota sociālā atbalsta sistēma ģimenēm ar bērniem, pensionāriem, cilvēkiem ar invaliditāti. Tāpat tiek solīts izveidot sociālā atbalsta centru.

Pašvaldību vēlēšanas notiks 5.jūnijā no plkst.7 līdz 20. Pirms tam iepriekšējā balsošana notiks 31.maijā no plkst.16 līdz 20, 3.jūnijā no plkst.9 līdz 16 un 4.jūnijā no plkst.13 līdz 20.