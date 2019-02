'Simtiem cilvēku' gatavi palīdzēt Gobzema 'jaunā veidojuma' radīšanā, dižojas deputāts

"KPV LV" Saeimas frakcijas deputāts Aldis Gobzems otrdien savā "Facebook" laikajoslā uzrunājis Latvijas iedzīvotājus, aicinot pievienoties "jaunam veidojumam". Trešdienas rītā deputāts paziņoja, ka saņēmis simtiem vēstuļu no cilvēkiem, kuri piedāvājuši savu palīdzību. Tiesa, to, vai izdevies nokomplektēt "darba grupu" vēlamo 50 cilvēku sastāvā, Gobzems gan neatklāja.

"Aicinu pieteikties aptuveni 50 brīvprātīgos, kuri sevī jūt organizatora spējas. Sāksim darbu pie jauna veidojuma radīšanas. Bez steigas un kvalitatīvi apzināsim un uzrunāsim 10 tūkstošus cilvēku," paziņoja Gobzems. Viņš gan arī lūdza "bezmugurkaulniekus, nodevējus vai tos, kas pie pirmām grūtībām padodas un nolaiž rokas, neatsaukties".

Savā publikācijā Gobzems īpaši uzrunāja virsniekus, jo viņiem esot "mugurkauls un drosme". Deputāts uzskata, ka bez šīm īpašībām "viss būšot pa vecam".

Trešdienas rītā deputāts publicēja paziņojumu, kurā pateicās visiem, kuri ar viņu sazinājušies. Gobzems gan neminēja to, vai "darba grupu" izdevies izveidot. "Sirsnīgi pateicos par milzīgo skaitu vēstuļu pēc mana aicinājuma pieteikties, lai sāktu darbu pie jauna veidojuma. Uz visām šīm vēstulēm gan neesmu paspējis atbildēt, jo to tiešām ir daudz," rakstīja Gobzems.

Trešdien pirms "KPV LV" frakcijas sēdes Gobzems žurnālistiem pauda, ka jau iepriekš sabiedrību informējis, ka plāno sākt darbu pie "jauna veidojuma veidošanas un radīšanas". Taču šobrīd vēl nav sperts pat pirmais solis, ir tikai uzrunāta sabiedrība sociālajos tīklos.

Kā nodemonstrēja politiķis, viņam ir pilns "Facebook Messenger" neatbildētām vēstulēm, kur cilvēki ir atsaukušies un piedāvājuši savu palīdzību "jaunā veidojuma" radīšanā. Kopumā pie viņa vērsušies vairāki simti cilvēku. "Man nav, kur steigties, man ir ļoti daudz laika sagatavoties. Katrs solis būs pārdomāts, mierīgs un likumiskā ceļā šis jaunais veidojums iegūs aprises. Esiet pacietīgi," uzsvēra politiķis.

Vaicāts, kāpēc vēlas piesaistīt savam veidojumam tieši virsniekus, Gobzems steidza mierināt: "Es apgalvoju, ka visas darbības, kas tiks darītas, būs likuma ietvaros. Un jauns veidojums, kā es solīju, likumīgā veidā laika gaitā pārņems varu valstī. Pārņems Latvijas tautas interesēs. Un faktiski šis darbs ir sācies."

"Saprotiet, cilvēki, kuriem ir virsnieka domāšana, ir gan patriotiski, gan drosmīgi, gan lojāli. Tie cilvēki ir audzināti tādā garā, kas nenodod savu valsti un nenodod ideālus," pauda Gobzems.

Jau ziņojām, ka partijas "KPV LV" valde pirmdien, 4. februārī, lēma no savām rindām izslēgt Saeimas deputātu Aldi Gobzemu. To iepriekš rosināja partijas dibinātājs Artuss Kaimiņš.

Kā pēc sēdes informēja "KPV LV" frakcijas priekšsēdētāja vietnieks, partijas līdzpriekšsēdētājs Kaimiņš, izslēgt Gobzemu no partijas bez Kaimiņa rosināja arī citi partijas biedri. Kā skaidroja politiķis, Gobzemam tiek pārmesta partijas graušana no iekšpuses, kā arī patoloģiska melošana.

Balsojums par Gobzema izslēgšanu no partijas rindām bija slēgts un nevienbalsīgs. Neoficiāli zināms, ka "par" Gobzema izslēgšanu balsoja valdes loceklis, ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro, valdes loceklis Miks Vizbulis, kā arī pats Kaimiņš. Savukārt "pret" viņa izslēgšanu balsoja deputāte, valdes locekle Linda Liepiņa un "KPV LV" frakcijas priekšsēdētājs Atis Zakatistovs.

"KPV LV" valde lēma vien par Gobzema izslēgšanu no partijas, tas nozīmē, ka viņš vēl joprojām ir "KPV LV" frakcijas biedrs. Vaicāts, vai frakcija varētu lemt par Gobzema izslēgšanu no tās, Kaimiņš norādīja, ka, iespējams, šāds jautājums dienas kārtībā parādīsies. Politiķis uzskata, ka Gobzems būtu jāizslēdz no frakcijas.