Skolas rudens brīvlaikā aicina bērnus uz radošām nodarbībām Bolderājā

Skolas rudens brīvlaikā, trīs dienu garumā – no 26. oktobra līdz 28. oktobrim – biedrības "Sadarbības platforma" aicina bērnus uz radošām nodarbībām Bolderājā. Lai brīvlaiku pavadītu interesanti un jēgpilni, nodarbībās piedalīties aicināti dažādu tautību bērni un jaunieši vecumā no 9 līdz 16 gadiem. Īpaši gaidīti ir bērni, kas ieradušies Latvijā no Ukrainas, informē biedrības pārstāvji.

Radošo nodarbību programmā paredzētas muzicēšanas un mākslas darbnīcas. Muzikālajā darbnīcā dalībnieki veidos ansambli un gatavos skanīgus priekšnesumus, savukārt mākslas darbnīcā taps sajūtu mozaīkas, pop-up izstāde un citi radoši darbi.

Tāpat dalībnieki varēs piedalīties stafešu spēlēs, motivācijas un sadarbības nodarbībā, gatavos pārsteigumus slepenajam draugam un iepazīstinās ar savām pārdomām par tēmām "Manas mājas" un "Manas ģimenes godi".

Nodarbības notiks Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas telpās (Rīga, Stūrmaņu iela 31) un, atbilstoši laika apstākļiem, skolas pagalmā. Radošās tikšanās katru dienu paredzētas 6 stundu garumā, ar starplaikiem kopīgai atpūtai un ēdienreizēm.

Radošās nodarbības ir bezmaksas. Nodarbībām iespējams pieteikties, rakstot e-uz e-pastu: sandrakonstante@gmail.com .

Radošās nodarbības bērniem tiek organizētas projektā "Vienota sabiedrība", ko īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar Bolderājas Mūzikas un mākslas skolu.

Biedrības "Sadarbības platforma" projektu "Vienota sabiedrība" (Nr. 2022.LV/MTSP/15) finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība " Sadarbības platforma".