Sniega un apledojuma dēļ daudzviet Latvijā apgrūtināta braukšana pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, informēja VSIA "Latvijas Valsts ceļi".

Sniegotie un slidenie ceļa posmi tiek tīrīti un kaisīti ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 104 VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Tallinas šosejas (A1) posmā no Berģiem līdz Bīriņu pagriezienam (Saulkrastu apvedceļš), Vidzemes šosejas (A2) posmā no Vangažiem līdz Līgatnei, Valmieras šosejas (A3) posmā no Murjāņiem līdz Braslas tiltam, uz Rīgas apvedceļa (Salaspils-Babīte) (A5), Daugavpils šosejas (A6), Bauskas šosejas (A7) posmā no Rīgas līdz Dimzukalnam, Jelgavas šosejas (A8) posmā no Olaines līdz Elejai, Liepājas šosejas (A9) posmā no Skrundas līdz Kalvenei un no Apšupes krustojuma līdz Anneniekiem, uz Ventspils šosejas (A10), uz autoceļa Liepāja-Lietuvas robeža (Rucava) (A11), Rēzeknes šosejas (A12) posmā no Jēkabpils līdz Stolbovkai, šosejas Grebņeva-Medumi (A13), Daugavpils apvedceļa (A14), Rēzeknes apvedceļa (A15) un valsts reģionālā autoceļa Tīnūži-Koknese (P80).

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā, izņemot Kuldīgas, Smiltenes, Bauskas un Balvu apkārtni.

Vietējie autoceļi pārsvarā ir ar grants segumu, un tiem ir noteikta C vai D uzturēšanas klase. Grants ceļi ziemas periodā tiek uzturēti ar sniega kārtu un rievām. C un D klases ceļiem (pārsvarā vietējās nozīmes autoceļi) nav noteikts laiks, kurā to bīstamajos posmos brauktuves ir jāapstrādā ar pretslīdes materiālu un jāveido rievas. Grants ceļu apstrāde ar pretslīdes materiāliem tiek veikta tikai satiksmei bīstamākajos posmos - stāvos kritumos, kāpumos, līkumos, krustojumos.

Autovadītājiem jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot piesardzīgu distanci.