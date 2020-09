Šogad jau 377 avārijas – meklēs risinājumus negadījumu mazināšanai autostāvvietās

Šī gada pirmajos astoņos mēnešos stāvvietās pie publiskajiem objektiem reģistrēti 377 ceļu satiksmes negadījumu, portālu “Delfi” informēja Latvijas Transportlīdzekļu apdrošināšanas biroja (LTAB) valdes priekšsēdētājs Jānis Abāšins.

LTAB apkopotie dati liecina, ka pēdējos četros gados publiskajās stāvvietās reģistrēti 3427 ceļu satiksmes negadījumu. No tiem 2273 Rīgā, bet 1154 – ārpus galvaspilsētas.

"Lai arī statistiski negadījumi autostāvvietās ir nepilni 3% no kopējiem apdrošinātājiem pieteiktajiem negadījumiem, tomēr jāņem vērā, ka tā ir tikai aisberga redzamā daļa. Liels skaits negadījumu paliek nefiksēti, jo visbiežāk bojājumi ir nelieli vai nav iespējams identificēt bojājumus nodarījušo transportlīdzekli un tā vadītāju," skaidro Abāšins, piebilstot, ka šie nelielie negadījumi no apdrošinātāju un policijas skatupunkta patērē papildu resursus, jo ļoti bieži rodas problēmas ar to noformēšanu.

LTAB apkopotā statistika liecina, ka negadījumi autostāvvietās visbiežāk notiek ceļa zīmju izvietojuma, to trūkuma vai neatbilstības dēļ, kā arī tāpēc, ka stāvvietu izbūves procesā tās īpašnieks centies maksimāli palielināt automašīnu novietošanai paredzēto vietu skaitu.

No visiem pēdējos četros gados autostāvvietās fiksētajiem negadījumiem, Rīgā lauvas tiesa notikusi pie tirdzniecības centriem "Spice", kurā notikuši 606 ceļu satiksmes negadījumi, un "Alfa" ar 503 fiksētiem negadījumiem.

Savukārt ārpus Rīgas negatīvi izceļas divi tirdzniecības centri Jelgavā – "Valdeka", kurā kopš 2016. gada fiksēti 153 negadījumi un "Rimi" Katoļu ielā, kur fiksēti vien par desmit pārkāpumiem mazāk - 143, secinājuši apdrošinātāji.

Lai uzlabotu satiksmes drošību publiskajās autostāvvietās, LTAB šī gada sākumā jau iniciēja ekspertu diskusiju, kuras laikā tika identificētas būtiskākās problēmas un meklēti iespējamie risinājumi.

LTAB paredzējis šī gada ietvaros sagatavot priekšlikumus par praktiskiem risinājumiem vai valsts standartu pārskatīšanu un iesniegt tos VAS "Latvijas Valsts ceļi" pakļautībā esošajā Autoceļu standartizācijas tehniskajā komitejā.