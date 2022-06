Šogad papildtermiņā eksāmenus kārtos 1495 vidusskolēni

Šogad papildtermiņā eksāmenus kārtos 1495 vidusskolas skolēni, informēja Valsts izglītības satura centra (VISC) Sabiedrisko attiecību speciāliste Liene Bērziņa.

650 skolēni šodien papildtermiņā kārto eksāmenu angļu valodā, no kuriem 51 to kārto optimālā līmenī. 38 no skolēniem kārtos tikai noteiktu daļu no eksāmena. Papildus pieci skolēni šodien papildtermiņā kārto eksāmenu vācu valodā, no kuriem viens skolēns kārto optimālā līmeņa eksāmenu.

302 skolēni 15. jūnijā papildtermiņā kārtos eksāmenu latviešu valodā, no kuriem 17 skolēni eksāmenu kārtos optimālā līmenī. 11 no skolēniem kārtos tikai noteiktu daļu no eksāmena. Savukārt Latvijas un pasaules vēsturē pieci skolēni papildtermiņā eksāmenu kārtos 20. jūnijā.

361 skolēni 17. jūnijā papildtermiņā kārtos eksāmenu matemātikā, no kuriem 19 kārtos eksāmenu optimālā līmenī, bet četri kārtos eksāmenu vispārīgā līmenī.

19 skolēni 22. jūnijā papildtermiņā kārtos eksāmenu bioloģijā, seši skolēni 29. jūnijā papildtermiņā kārtos eksāmenu fizikā, bet astoņi skolēni 27. jūnijā papildtermiņā kārtos eksāmenu ķīmijā.

139 skolēni 10. jūnijā papildtermiņā kārtoja eksāmenu krievu valodā.

Iepriekš ziņots, ka izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar piedalīties eksāmenā, tiek nodrošināta iespēja kārtot eksāmenu papildtermiņā no 9. jūnija.