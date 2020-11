Sola citus piemaksu piešķiršanas principus mediķiem par darbu Covid-19 apstākļos

Līdzīgi kā pavasarī no marta līdz maijam, arī periodā no oktobra līdz pat gada beigām mediķiem solītas piemaksas par darbu paaugstinātas slodzes un stresa apstākļos Covid-19 dēļ. Iepriekš ne visi sajuta to kā atbilstošu novērtējumu, jo starp piemaksām vairāku simtu eiro apmērā bija arī mediķi, īpaši medmāsas un māsu palīgi, kuru makus papildināja vien ar dažiem eiro, turklāt – ar vairāku mēnešu novēlošanos. Tagad Veselības ministrija (VM) sola citus piemaksu principus, svētdien ziņoja Latvijas Televīzijas raidījums "de facto".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pavasara cēlienā mediķu novērtējums bija ļoti atšķirīgs. Piemēram, aprīlī Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā (RAKUS) diviem darbiniekiem piemaksas bija 50% no algas, piemaksājot vidēji 406 eiro, pārējiem – vidēji 144 eiro, uzsvēra "de facto".

Savukārt, kā norāda raidījums, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā (NMPD) piemaksas svārstījās no dažiem desmitiem eiro līdz 167 eiro, Cēsu klīnikā vidēji 107 eiro, bet, piemēram, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā (BKUS) vien 46 eiro, Siguldas slimnīcā – 18 eiro, savukārt Liepājas reģionālajā slimnīcā – pat tikai pieci eiro.

Šādas atšķirības izrietēja no Nacionālā veselības dienesta (NVD) formulas – piemaksas procentus rēķināja, ņemot vērā tiešo saskari ar Covid-19 pacientu, neraugoties uz to, ka gatavošanās un piesardzības pasākumi jebkurā gadījumā bija jāievēro visas dežūras laikā, uzsvēra raidījums.

Ar šādu pieeju rezervēto astoņu miljonu eiro vietā piemaksās iztērēti 5,6 miljoni, bet detalizētās uzskaites dēļ arī pie tiem slimnīcas tika vien vasaras beigās, jo naudu pārskaitīja tikai pēc visu datu apkopošanas. Šī iemesla dēļ, ne visas slimnīcas, tostarp Daugavpils reģionālā slimnīca, riskēja piemaksas izmaksāt vēl pirms saņemta nauda no VM, noskaidrojis raidījums.

"Slimnīcām, līdz galam nepaspējot pārprofilizāciju, vēl klāt bija administratīvi jāpielāgojas, un mēs nezinājām, ko no mums gaidīs un ko no mums prasīs. Un pēc tam tas arī bija redzams no valsts institūciju puses, ka tika pieprasītas lietas, ko sākotnēji negaidījām," atceras Daugavpils reģionālās slimnīcas vadītājs Grigorijs Semjonovs.

Kā noskaidrojis "de facto", līdzīgi jutušies arī citās slimnīcās, norādot, ka prasība uzskaitīt stundas un minūtes darbinieka kontaktam ar Covid-19 pacientu, bijis nesamērīgs slogs. Latvijas Slimnīcu biedrības (LSB) vadītājs Jevgēņijs Kalējs secina: "Es domāju, ka galvenais iemesls bija šī te neticība slimnīcu vadītājiem, ka slimnīcu vadītāji nedod par saviem darbiniekiem patiesas ziņas, ka viņi grib saviem darbiniekiem vairāk naudas. Nu, tāda neticība."

VM valsts sekretāra vietnieks Āris Kasparāns raidījumam atzina, ka ir lietas, kas jāuzlabo. Pavasarī bijusi pārāk birokrātiska pieeja, tāpēc tagad mainīts gan atbalsta lielums, lielākai daļai nosakot 50% kā iespējamo piemaksu, gan atviegloti aprēķini, neliekot tik detalizēti atskaitīties.

Uzņemšanas nodaļās strādājošajiem piemaksas būs neatkarīgi no tā, vai gadījies dežūras laikā kāds Covid-19 pacients, vai ne. "Mēs grasāmies iezīmēt arī robežas. ja strādā vismaz pusi mēneša, pusi slodzes ar šiem pacientiem, tad uzreiz pilnā apmērā izmaksās [piemaksas], ja mazāku daļu, tad gradēt šo piemaksu, bet neattiecināt tieši pret vienu nostrādātu stundu," norādīja Kasparāns.

Šobrīd piemaksas mediķiem sola līdz gada beigām. Tiesa, finansējumu, nepilnus trīs miljonus eiro, valdība piešķīrusi tikai par oktobri. Pārējo plāno piešķirt nākamā gada sākumā no neparedzēto gadījumu budžeta 2021. gadam. VM nešaubās, ka šī nauda, lai gan nav iegrāmatota, būs, un to sola arī Finanšu ministrijā (FM).

"Janvārī no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem mediķu piemaksām būs papildu līdzekļi," uzsvēra FM pārstāvis Aleksis Jarockis. Visu naudu rezervēt jau tagad šī gada valsts budžetā nevarot, jo to izmaksā pēc fakta un VM vajadzīgs laiks, lai apkopotu informāciju, skaidroja "de facto".

Tas gan nenozīmē, ka diskusijas par piemaksām ar nozari ir galā. Neatrisināts ir jautājums par piemaksu lielumu slimnīcu uzņemšanas nodaļās, jo lielajās slimnīcās tie ir 30%, bet mazākās – 20%.

"To uzsvēra arī slimnīcu vadītāji, ka tā ir tāda neliela diskriminācija, ka, strādājot vienādos apstākļos, šīs te piemaksas uzņemšanas nodaļā ir dažādas," raidījumam norādīja Kalējs. VM šo sadalījumu varētu pārskatīt, taču vispirms gribot sagaidīt galīgo apkopojumu par darbu oktobrī.