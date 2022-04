Šonedēļ ceļu būvdarbi sāksies vēl vairākos reģionālo autoceļu posmos, brīdina LVC

Valsts ceļu tīklā turpina pieaugt būvdarbu apjoms, visvairāk būvdarbu posmu patlaban ir uz reģionālajiem autoceļiem un plānots, ka šonedēļ būvdarbi sāksies vēl vairākos posmos, portālu "Delfi" informēja VSIA "Latvijas Valsts ceļi".

Lielākie satiksmes ierobežojumi patlaban ir uz reģionāla ceļa Rīga-Ērgļi (P4) posmā no Rīgas apvedceļa (A5) līdz pagriezienam uz Tīnūžiem, reģionālā autoceļa Smiltene-Gulbene (P27), remontdarbu posmā no Taurēm līdz Gulbenei, kur tiks ieviesti jau seši pagaidu luksofori, kā arī uz Ventspils šosejas (A10) posmā no Kūdras līdz pagriezienam uz Smārdi.

Rīta un vakar stundās var būt palēnināt satiksme uz Jelgavas šosejas (A8), kur satiksme no Rīgas līdz Jaunolainei organizēta pa vienu brauktuvi.

Šonedēļ ceļu būvdarbi sāksies vēl vairākos reģionālo autoceļu posmos: pie Inčukalna (P10) un Allažiem (V58) Siguldas novadā; divos posmos uz reģionālā autoceļa Rīgas HES-Jaunjelgava (P85); uz autoceļa Jaunkalsnava–Lubāna (P82) no Ļaudonas līdz krustojumam ar Madonas apvedceļu.

Plānojot braucienus, autovadītāji aicināti ieskatīties remontdarbu kartē LVC mājaslapā, kur atzīmēti visi aktuālie satiksmes ierobežojumi uz valsts autoceļiem.

Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem:

Ventspils šosejas (A10) posmā no Kūdras līdz Smārdes pagriezienam četros posmos satiksmi regulē luksofori vai satiksmes regulētāji. Ātruma ierobežojums līdz 50 un 70 km/h, platuma ierobežojums – 3,25 metri, paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ir 50 minūtes. Lai posmu apbrauktu šoferi aicināti izmantot alternatīvo maršrutu pa Liepājas šoseju un autoceļu Jelgava (Tušķi)–Tukums (P98);

Jelgavas šosejas (A8) posmā no Rīgas līdz Jaunolainei satiksme abos virzienos tiek organizēta pa vienu brauktuvi, katrā virzienā viena braukšanas josla un ātrums ierobežots līdz 50 un 70 km/h. Posma šķērsošanai nepieciešamas 20-45 minūtes.

Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts reģionālajiem autoceļiem: