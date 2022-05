Šonedēļ pieaugs būvdarbu apjoms uz valsts ceļiem, brīdina LVC

Beidzoties tehnoloģiskajam pārtraukumam ceļu būvdarbu objektos, kur darbi sākti pērn, šonedēļ ceļu būvdarbi notiks jau 65 valsts ceļu posmos, portālu "Delfi" informēja VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

Uz reģionālā autoceļa Inciems-Sigulda-Ķegums (P8) būvdarbi turpinās gan posmā no Turaidas līdz Siguldai, gan no Jūdažiem līdz Mālpilij, un šajos posmos autovadītājiem jārēķinās ar papildu laiku ceļā. Jauns būvdarbu posms ir uz reģionālā autoceļa Augšlīgatne-Skrīveri (P32) no Ķeipenes līdz Madlienai, tā šķērsošanai vajadzēs 20 minūtes.

Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem saglabājas uz Jelgavas šosejas (A8) no Rīgas līdz Jaunolainei, kur satiksme notiek pa vienu brauktuvi un tā var būt palēnināt rīta un vakara stundās, kā arī uz Ventspils šosejas no Kūdras līdz pagriezienam uz Smārdi.

Plānojot braucienus autovadītāji aicināti ieskatīties remontdarbu kartē LVC mājaslapā, kur atzīmēti visi aktuālie satiksmes ierobežojumi uz valsts autoceļiem.

Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem:

Ventspils šosejas (A10) posmā no Kūdras līdz Smārdes pagriezienam piecos posmos satiksmi regulē luksofori vai satiksmes regulētāji. Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, platuma ierobežojums – 3,25 metri, paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 50 minūtes; lai apbrauktu remontdarbu posmu, autovadītāji aicināti izmantot alternatīvo maršrutu pa Liepājas šoseju un autoceļu Jelgava (Tušķi)–Tukums (P98);

Jelgavas šosejas (A8) posmā no Rīgas līdz Jaunolainei satiksme abos virzienos organizēta pa vienu brauktuvi, katrā virzienā viena braukšanas josla; ātrums ierobežots līdz 50 un 70 km/h, posma šķērsošanai nepieciešamas 20-45 minūtes.

autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) (A13) posmā no Caunām līdz Malienei ieviests viens reversās kustības posms, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h un paredzamais posma šķērsošanas laiks – 20 minūtes.

autoceļa Jēkabpils-Rēzekne-Ludza- Krievijas robeža (Terehova) (A12) posma no Nirzas līdz Ploskiem līdz divos posmos satiksmi regulē ar luksoforiem. Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, paredzamais posma šķērsošanas laiks – 15 minūtes;

Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts reģionālajiem autoceļiem: