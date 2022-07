Spēļu zāles pārcelšana Bauskā rada konfliktu starp nomniekiem

Bauskā spēļu zāles pārcelšana uz telpām Salātu ielu 27A radījusi konfliktu starp nomniekiem, noskaidrots sarunās ar uzņēmējiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Bauskas novada dome 30. jūnijā atbalstīja spēļu zāles pārcelšanu no Plūdoņa ielas Bauskā, kas ir Bauskas vecpilsētas teritorijā, uz Salātu ielu 27A ar argumentu, ka juridiski spēļu zālei nav šķēršļu tur atrasties un Bauskā abas spēļu zāles atradīsies vienuviet, kā arī telpās Plūdoņa ielā SIA "Alfor" piedāvās telpas biedrībai "OPEN radošais centrs".

Salātu ielā 27A drīzumā gaidāma "Fēnikss" spēļu zāle, savukārt līdz šim tur strādāja SIA "Iecavas kompakts" ēstuve un skaistumkopšanas salons "Skaistuma fabrika".

Platformā "Facebook" uzņēmuma "Iecavas kompakts" piederošā ēstuve Bauskā paziņojusi, ka suši bārs Bauskā pārtrauc savu darbību uz nenoteiktu laiku.

SIA "Iecavas kompakts" vadītājs Eduards Buiko, kam pieder suši bāri Iecavā un Bauskā, skaidroja, ka atļauju pārcelt spēļu zāli iedzīvotājiem pašvaldība neprasīja un šobrīd lēmuma dēļ uzņēmumam tiek uzteikts līgums par telpu izmantošanu.

"Iesākumā dzirdējām baumas par to, ka šeit plāno atvērt spēļu zāli, bet ēkas īpašnieku pārstāvis teica, ka tā neesot taisnība. Arvien vairāk cilvēku par to sāka runāt, un arī no Bauskas novada domes cilvēki teica, ka šajā adresē cenšas iegūt atļauju organizēt azartspēles," skaidroja Buiko. Šobrīd uzņēmums no telpām Bauskā jau ir izvācies, un sarunā skaidroja, ka nezina, vai un kad Bauskā suši bārs tiks atvērts, jo pilsētā esot telpu trūkums.

"Esam domājuši par telpu iegādi Bauskā, taču nav, ko iegādāties. Iecavā telpas pieder mums, un no turienes neviens nevar mūs izmest. Pieprasījums pēc suši Bauskā bija, algas spējām darbiniekiem maksāt, un cilvēkiem bija darbs. Šobrīd tikai viens darbinieks no Bauskas pārceļas strādāt uz Iecavas suši bāru," pauda Buiko.

Sašutumu pauž arī skaistumkopšanas salona "Skaistuma fabrika" pārstāve Terēza Krote, kas atklāj, ka neviens nav piedāvājis citas telpas vietā un šobrīd uzņēmumam ar situāciju jātiek galā pašam. Par to, ka salonam no telpām jāizvācas, uzņēmums uzzinājis pēc 30. jūnija Bauskas novada domes sēdes balsojuma.

"Neviens no Bauskas novada domes nav izrādījis iniciatīvu, kā palīdzēt uzņēmējiem. Bauskā ir maz iespēju, kur atrast citas telpas. Šobrīd nezinām, ko darīsim ar darbiniekiem, kas strādāja. Pašvaldības rīcība šajā gadījumā bija vērtējama ar nulli," uzskata Krote. Uzņēmumam no telpām jāizvācas līdz 1. septembrim.

Salona pārstāve skaidroja, ka nojausma par iespējamu spēļu zāles atvēršanu bija, bet ēkas apsaimniekotājs teicis, ka vieta nebūs jāmaina.

Uzņēmēju teikto apstrīd ēkas īpašnieka pārstāvis Uldis Grantiņš. SIA "Iecavas kompakts" esot uzteicis telpas, pirms Salātu ielā 27A tika apstiprināta atļauja azartspēļu rīkošanai.

"Viņi man teica, ka viņiem nav darbinieku un to, ka viņi uzsaka telpas," sacīja Grantiņš, piebilstot, ka "tad, kad bija pandēmijas laiks, tad ne suši bārs, ne "Skaistuma fabrika" nemaksāja nomu, tāpēc "tas viss tā arī savilkās", jo ir iespēja ielaist telpās vienu nomnieku, kas spēj samaksāt."

Uzņēmēju pārstāvis piedāvājis uzņēmējiem telpas Kalna ielā 7, Bauskā, blakus "Picu darbnīcai", taču abi uzņēmēji esot no tā atteikušies. "Klusībā cerēju, ka dome neatbalstīs atļaut rīkot tur azartspēles, bet juridisku šķēršļu tam nav," norādīja Grantiņš.

Bauskas novada domē lēmuma projekts par atļauju Salātu ielā 27A, Bauskā, izskatīts un atbalstīts Izglītības, kultūras un sporta komitejas, Sociālajā un veselības komitejas, Vides un attīstības komitejas, kā arī Finanšu komitejas sēdē.

Par lēmumu balsoja Laine Baha (LA), Jānis Dūmiņš (LA), Vilnis Gailums (NA), Guntis Kalniņš (LRA), Jānis Kalniņš (NA), Juris Krievs (NA), Solveiga Lineja (NA), Ingmārs Līdaka (ZZS), Aivars Mačeks (NA), Mārtiņš Mediņš (NA), Rihards Melgailis (LRA), Ināra Pētersone (LA), Jānis Siugalis (NA).

Pret balsoja Voldemārs Čačs (NA), Arnolds Jātnieks (NA), Inita Nagņibeda (JKP), Līga Rimševica (JKP), atturējās Raitis Ābelnieks (NA).

Inita Nagņibeda balsojusi pret, jo azartspēles neuzlabojot iedzīvotāju labklājību. "Pārcelt uz citu vietu spēļu zāli tur, kur iedzīvotāju skaits ir blīvāks, ir nepieņemami. Ierosināju izveidot saistošos noteikumus pašvaldībai, kur atļautu un aizliegtu organizēt azartspēles. Žēl, ka divi uzņēmēji zaudēs savas telpas," nostāju pauž Nagņibeda.

Deputāts Mārtiņš Mediņš informāciju par šiem uzņēmējiem pirmo reizi uzzinājis no aģentūras LETA. "Tas jautājums virmoja jau sen. Brīnos, kāpēc paši uzņēmēji domē nevērsās, balsojums būtu bijis citādāks," domā Mediņš. Viņš uzskata, ka jebkuru jautājumu iespējams atrisināt un jebkurš uzņēmējs, iedzīvotājs var vērsties domē.

Deputātei Inārai Pētersonei arī nebija informācijas par to, ka Salātu ielā 27A atradušies uzņēmēji. Deputātiem sēdēs juristi esot komentējuši situāciju, ka juridiski adresē nav šķēršļu atvērt spēļu zāli. "Īpašnieks bija gatavs piedāvāt šīs telpas, bet neviens neminēja, ka no tām ir jāaiziet citiem uzņēmējiem. Neatbalstu azartspēļu organizēšanu, bet juridiski šķēršļu šeit nebija," sacīja Pētersone. Deputāte uzskata, ka, ja būtu zināms par šo situāciju, tad būtu iespējams diskutēt ar īpašnieku un meklēt alternatīvas.

Arī Bauskas novada domes deputāts Ingmārs Līdaka nezināja, ka šajā ēkā atrodas uzņēmumi. "Spēļu zāļu skaits nemainās, vienā vietās tās ir vieglāk kontrolējamas, pēc juristu skaidrojuma nebija tiesību balsot pret," saka Līdaka.

Deputāts Jānis Dūmiņš uzskata, ka šis ir ēkas īpašnieku jautājums. "Mums nav rosība pacelt šo jautājumu. Pretestību sēdēs nejutām. Emocionāli, protams, ir žēl," saka Dūmiņš.

Arī deputāts Juris Krievs nezināja par šo situāciju. "Neesmu baušķenieks, tāpēc nezināju. Es būtu balsojis tāpat, pat, ja zinātu šo situāciju, jo aizliegšanas gadījumā lieki tērētu pašvaldības līdzekļus," uzskata Krievs.

Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Mačeks (NA) situāciju par uzņēmējiem Salātu ielā 27A zinājis. "Īpašnieks izvēlas, ar ko slēgt līgumu. Ja vērstos uzņēmēji ar lūgumu palīdzēt, mēs to vērtētu un skatītos. Pašvaldība palīdzētu, taču tagad pašvaldība ir nonākusi fakta priekšā," saka Mačeks.

Mačeks uzskata, ka ir jāspēj pašvaldībā nodefinēt vietas, kur nedrīkstētu organizēt azartspēles, un šobrīd par šādiem noteikumiem kalpo teritorijas plānojums.