Spītējot saltajam vējam, 11. novembra krastmalā līksmi sagaidīts 2020. gads

Neskatoties uz vējainajiem un saltajiem laika apstākļiem, Jaungada svinības 11. novembra krastmalā, Rīgā, bija pulcējušas vairākus desmitus tūkstošu cilvēku, tostarp rīdzinieki un pilsētas viesi gan no Latvijas novadiem, gan ārvalstīm, portālu “Delfi” informēja Rīgas Domes sabiedrisko attiecību nodaļas pārstāvji.

Pasākumu vadīja Kārlis Anitens, bet par muzikālo noskaņu rūpējās dīdžejs [Ex] da Bass. Apmeklētājus priecēja arī grupa "Countryside" un "Atis Ieviņš & The Rock Brothers". Tieši gadu mijā svinību apmeklētāji vēroja svētku uguņošanu, kuras māksliniecisko priekšnesumu nodrošināja SIA "International Fireworks Design", bet muzikālo noformējumu veidoja dīdžejs [Ex] da Bass. Pēc svētku uguņošanas svinības turpinājās kopā ar mūziķi Ozolu un dīdžeju [Ex] da Bass.

Pasākuma apmeklētājiem bija iespēja sasildīties pie dzīvās uguns objektiem un iegādāties tirgotāju piedāvātos gadu mijas tradīcijām raksturīgus ēdienus un dzērienus. Svinētājus krastmalā priecēja svētku egle "Zeltīte", kas ir viens no festivāla "Ziemassvētku egļu ceļš" objektiem.

Atgādinām, ka 2020. gada 1. janvārī Rīgā sabiedrisko transportu var izmantot bez maksas.