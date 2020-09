SPKC aicina novērot veselību 50. autobusa pasažieriem

Visiem pasažieriem, kas no 10. līdz 22. septembrim pārvietojušies 50. autobusā Rīgā, maršrutā TEC-2 – Abrenes iela, ieteicams sekot līdzi savam veselības stāvoklim, jo šajā maršrutā pārvietojušies arī ar Covid-19 inficēti pasažieri, portālu "Delfi" informēja Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC).

Veicot epidemioloģisko izmeklēšanu, noskaidrots, ka vairāki pasažieri, kuriem apstiprināta Covid-19 infekcija ir pārvietojušies šajā maršrutā ar autobusu.

SPKC atgādina: ja tiek novēroti elpceļu infekcijas slimības simptomi, ieteicams palikt mājās, sazināties ar savu ģimenes ārstu, lai izvērtētu veselības stāvokli un izlemtu par Covid-19 testa veikšanas nepieciešamību.

Ikvienam ir iespēja veikt valsts apmaksātu Covid-19 testu arī tad, ja nav saslimšanas simptomu. Iepriekš ir obligāti jāpierakstās, zvanot uz tālruņa numuru 8303 darba dienās laikā no pulksten 8 līdz 20, sestdienās laikā no pulksten 9 līdz 15 un svētdienās laikā no pulksten 9 līdz 12.

SPKC atgādina, ka šādos gadījumos ātrāk uzzināt, ka esi bijis kontaktā ar Covid-19 slimnieku var palīdzēt lietotne "Apturi Covid". Izmantojot lietotni, varēsi savlaicīgāk izolēties, lai neapdraudētu ģimeni, kolēģus, draugus un pārējos iedzīvotājus.

Jau vēstīts, ka gaļas pārstrādes uzņēmumā "Forevers" Rīgā, kurā atklāts Covid-19 uzliesmojums, testēti vairāk nekā 270 darbinieki, no kuriem 19 bija pozitīvi, apstiprināja uzņēmumā.

SIA "Forevers" atrodas Granīta ielā 9a. Blakus gaļas pārstrādes uzņēmumam atrodas 50. autobusa pieturas.

Uzņēmumā apstiprināja, ka "Forevers" ražotnes trīs darbiniekiem aizvadītajā nedēļā tika atklāta Covid-19 saslimšana un tūlītēji īstenoti visi nepieciešamie drošības pasākumi, sadarbojoties ar SPKC.

Apzinātās kontaktpersonas tika tūlītēji novirzītas uz pašizolāciju, kā arī pirmdien, saskaņā ar Veselības ministrijas rekomendācijām, tika veikta apjomīga testēšana, kas tika organizēta noteiktā lokācijā, ievērojot epidemiologu norādījumus par saskarsmes ierobežojumiem, skaidroja uzņēmumā.

Ražotnē un visā uzņēmuma ēkā ir veikta pastiprināta telpu dezinfekcija.

Šobrīd produkcijas piegāde tiek veikta kā līdz šim, ievērojot augstākos HACCP standartus. Uzņēmumā atgādina, ka pārtikas produkti ir veselībai droši, ar to starpniecību Covid-19 pārnese nav iespējama.