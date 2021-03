Straume atbalsta Stukāna lēmumu vēlreiz pārbaudīt Covid-19 vakcīnu iepirkumu

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) priekšnieks Jēkabs Straume "ļoti pozitīvi" vērtē ģenerālprokurora Jura Stukāna (attēlā) lēmumu uzdot prokuroram veikt pārbaudi par Covid-19 vakcīnu iepirkumu.

Saskaņā ar minēto Stukāna lēmumu Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta prokuroram būs jāvērtē visi apstākļi, kas saistīti ar vakcīnu iegādi un tās rezultātā radušos situāciju, kā arī jāizvērtē KNAB lēmums par atteikšanos sākt kriminālprocesu saistībā par Covid-19 vakcīnu iepirkumu.

Straume intervijā Latvijas Radio atzina, ka šāds Stukāna lēmums ir visnotaļ uzteicams, jo katra valsts iestāde strādā savas kompetences robežās, un, piemēram, KNAB pārbauda, vai nav bijuši koruptīvi gadījumi vai interešu konflikti.

"Šajā gadījumā, veicot resorisko pārbaudi, netika konstatēti pierādījumi par to, ka būtu notikuši koruptīvi darījumi. Tas, protams, nenozīmē, ka amatpersonu rīcībā nav bijušas darbības, kuras varētu kvalificēt pēc kāda cita Krimināllikuma panta un tās izmeklēt, bet tas jau būtu citas tiesībaizsardzības iestādes kompetencē, savukārt prokuratūras loma ir šo jautājumu pārraudzīt, tai skaitā arī dot uzdevumus tiesībaizsardzības iestādēm veikt vienu vai otru izmeklēšanu," radio skaidroja KNAB priekšnieks.

Vaicāts, kā komentē ģenerālprokurora lēmuma, ar kuru uzdots vērtēt KNAB lēmumu par atteikšanos sākt kriminālprocesu saistībā par Covid-19 vakcīnu iepirkumu, Stukāns atbildēja, ka vērtē to "ļoti pozitīvi". "Es negribētu teikt, ka ģenerālprokurors vērtēs KNAB rīcību. Tiks vērtēts KNAB pieņemtais lēmums no tā aspekta, vai tas ir pieņemts pamatoti, vai izmeklētāji nav izdarījuši nepareizus secinājumus (..), un, kā tas bija redzams no prokuratūras sniegtās informācijas, jautājums par neiepirktajām vakcīnām tiks skatīts daudz plašāk," komentēja KNAB priekšnieks.

Kā ziņots, Stukāns ceturtdien, realizējot savas pilnvaras, atzinis par nepieciešamu Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta prokuroram veikt pārbaudi par Covid-19 vakcīnu iepirkumu.

Prokurora pārbaudes gaitā tiks vērtēti visi apstākļi, kas saistīti ar vakcīnu iegādi un tās rezultātā radušos situāciju.

Tāpat pārbaudē vērtēs arī 9.marta KNAB lēmumu par atteikšanos sākt kriminālprocesu saistībā par Covid-19 vakcīnu iepirkumu.

Tikmēr Jaunās konservatīvās partijas (JKP) Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Juris Jurašs nosūtījis Ģenerālprokuratūrai lūgumu atcelt KNAB lēmumu par atteikšanos ierosināt kriminālprocesu par atteikšanos no Covid-19 vakcīnām.

Kā ziņots, pirmajā vakcīnu pret Covid-19 iepirkumā, līdz 2020.gada 19.novembrim, Latvija varēja pieteikties līdz 860 000 "BioNTech/Pfizer" vakcīnu devām, bet faktiski tika pieņemts lēmums par 97 500 vakcīnu devu iepirkšanu, pauda JKP. Nākamajā kārtā, kad tika piedāvātas 430 000 šī ražotāja vakcīnu devas, Latvija pieteicās tikai uz 100 000 devām. Līdz ar to, Latvijai sākotnēji bija pieejami tikai 97 000 "BioNTech/Pfizer" ražotās vakcīnas devas, jo atbildīgā amatpersona bija atteikusies no lielāka pieejamā vakcīnas devu skaita, kaut šādu jautājumu Ministru kabinets nebija skatījis, pauda partijā.

"Eiropas Savienība (ES) sākumā bija vienojusies par 300 miljoniem "BioNTech/Pfizer" vakcīnas devu, Latvijai pēc iedzīvotāju skaita 97 000 devu bija neproporcionāli mazs skaits, līdz ar to Latvijas iedzīvotāji uz šo brīdi nav nodrošināti ar savlaicīgu vakcināciju pret Covid-19, kā tas ir ieviests citās valstīs," atzīmēja JKP.

"Tieši šī kļūda Latviju ierindo priekšpēdējā vietā starp ES valstīm veikto vakcināciju skaita ziņā. Tādējādi ir apdraudēta vakcinācijas sekmīga īstenošana un ir kavēta pūļa imunitātes sasniegšana. Ir grauta Latvijas iedzīvotāju uzticība vakcinācijas projektam, kas atstās sekas arī uz ekonomikas atveseļošanos un ātrāku atgriešanos normālā dzīves režīmā. Tāpat šī kļūda ir grāvusi Latvijas valsts starptautisko prestižu", iesniegumā uzsvēris Jurašs.

Parlamentārietis uzskata, ka valsts pārvaldes iestādei, kura veic savu darbību veselības aprūpes jomā, lēmumi ir jāpieņem sabiedrības interesēs, savlaicīgi, nepieļaujot kavēšanos, lai tādā veidā negrautu iedzīvotāju uzticību valsts pārvaldei, "jo īpaši ārkārtas situācijas laikā, kad runa ir par cilvēku dzīvībām un veselību".

Jau ziņots, ka KNAB pabeidzis resorisko pārbaudi par Latvijas amatpersonu pieņemto lēmumu sākotnēji atteikties no lielākām "Pfizer" vakcīnu piegādēm un nolēmis par to nesākt kriminālprocesu.

Resoriskās pārbaudes gaitā KNAB iepazinās gan ar iestādes rīcībā esošiem, gan ar papildus iegūtiem dokumentiem, kā arī iesaistīto personu paskaidrojumiem.

KNAB pārbaudē nekonstatēja faktus, kas liecinātu par publiskas personas institūciju darbinieku, tostarp, valsts amatpersonu koruptīvām darbībām vai rīcību interešu konflikta situācijā.

KNAB secināja, ka amatpersonas nav izdarījušas noziedzīgus nodarījumus, par kuriem atbildība paredzēta Krimināllikumā, proti, nav pārsniegušas dienesta pilnvaras, ļaunprātīgi izmantojušas savu dienesta stāvokli vai ņēmušas kukuli.

Ņemot vērā minēto birojs 9.martā pieņēma lēmumu par atteikšanos sākt kriminālprocesu.

Jau vēstīts, ka pirmajā iepirkumā, līdz 2020.gada 19.novembrim, Latvija varēja pieteikties līdz 860 000 "Pfizer" vakcīnu devām, bet faktiski tika pieņemts lēmums par 97 500 vakcīnu devu iepirkšanu. Nākamajā kārtā, kad tika piedāvātas 430 000 šī ražotāja vakcīnu devas, Latvija pieteicās uz 100 000.

Saistībā ar vairākiem "BioNTech" un Pfizer" vakcīnu pret Covid-19 iepirkumiem, kur Latvija iegādājusies mazāk vakcīnu, nekā bija pieejams, veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) rosināja disciplinārlietu pret Nacionālā veselības dienesta (NVD) Finanšu vadības departamenta Iepirkumu nodaļas vadītāja vietnieku Aināru Lācbergu un Veselības ministrijas (VM) valsts sekretāri Dainu Mūrmani-Umbraško.

Lai gan dienesta pārbaudē secināts, ka amatpersonas nav rīkojušās prettiesiski un nav pārkāpušas dienesta pilnvaras, tomēr, vērtējot procesu, kā notikusi lēmumu pieņemšana, secināts, ka "viennozīmīgi nav ievēroti labas pārvaldības principi," sacīja ministrs.

Patlaban procesā ir otrā dienesta pārbaude, kuras mērķis ir viest skaidrību par visām atlikušajām vakcīnu pasūtīšanas un iepirkšanas epizodēm pērn rudenī un ziemā. Pēc veselības ministra Daniela Pavļuta (AP) paustā, šīs pārbaudes rezultāti tiks publiskoti drīzumā.

Latvijas Televīzija ziņoja, ka pagājušā gada nogalē neformālā veselības aprūpes nozares ierēdņu darba grupa nolēmusi pasūtīt arī tikai pusi no piedāvātā augsti efektīvas Covid-19 vakcīnas "Moderna" daudzuma - 336 566 devu.