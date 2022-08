Sudraba kā Ukrainas revīzijas palātas pārstāve mācās pašas savulaik vadītajā iestādē

Kādreizējā Valsts kontroles (VK) vadītāja un politiķe Inguna Sudraba sadarbojas ar Ukrainas revīzijas palātu un šajās dienās kā Ukrainas pārstāve piedalās VK organizētās apmācībās, skaidroja VK.

VK padomnieks komunikācijas jautājumos Ivo Valdovskis informēja, ka Sudraba vairs nav saistīta ar VK, viņa sadarbojas ar Ukrainas revīzijas palātu un darbojas kā projektu vadītāja un vadošā eksperte Eiropas Savienības (ES) projektā "EU For The Accounting Chamber of Ukraine", strādājot ar Ukrainas publisko finanšu uzskaites stratēģiju.

Pēc Valdovska teiktā, bijusī VK vadītāja projektā strādā jau vairākus gadus, līdz ar to viņa ir iesaistīta arī VK organizētajās apmācībās Ukrainas revīzijas iestādes darbiniekiem.

Šajās dienās VK sāk nepilnu divu nedēļu apmācību kolēģiem no Ukrainas augstākās revīzijas iestādes. "Sestais gads, sniedzot atbalstu Ukrainas, Moldovas un Gruzijas revidentiem nācis ar jaunu šķautni ES Austrumu partnerības būtiskumā," sociālajos tīklos vēsta VK.

Sudraba vadīja VK no 2004. līdz 2013. gadam, bet pēc tam pievērsās politikai. Bijusī valsts kontroliere tika ievēlēta 12. Saeimā kā partijas "No sirds Latvijai" līdere, taču dalība 13. Saeimas vēlēšanās bija nesekmīga un Sudrabas politiskā karjera apsīka.

2017. gadā parlamentā asi tika diskutēts, vai Sudrabai var uzticēt "oligarhu lietas" parlamentārās izmeklēšanas komisijas vadītājas amatu, pārmetot viņai, ka tā dēvētajās "oligarhu sarunās" viņa minēta "kā Krievijas atbalstīts premjera kandidāts". Sudraba pārmetumiem nepiekrita.