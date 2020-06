Svētdien ugunsgrēkā Siguldā gājis bojā cilvēks; kopumā saņemti 117 izsaukumi

Svētdien, 7. jūnijā, ugunsgrēkā Siguldas novadā gājis bojā cilvēks, bet aizvadītajā diennaktī kopumā saņemti 117 izsaukumi, portāls "Delfi" noskaidroja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Aizvadītajā diennaktī no sestdienas pulksten 6.30 līdz pirmdienas pulksten 6.30 VUGD saņēma 49 izsaukumus uz ugunsgrēku, tai skaitā divu meža ugunsgrēku dzēšanu, 54 uz glābšanas darbiem, bet 14 izsaukumi bija maldinājumi.

Svētdien pulksten 15.10 saņemts izsaukums Saldū, kur vienstāva dzīvojamās mājas virtuvē dega uz ieslēgtas plīts atstāts ēdiens 0,1 kvadrātmetru platībā. Dzēšot liesmas paša spēkiem pirms VUGD ierašanās, cieta cilvēks, kurš nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem.

Pulksten 12.18 VUGD saņēma izsaukumu uz Daugavpils pagastu, kur dega vienstāva dzīvojamā māja un saimniecības ēka 90 kvadrātmetru platībā. Pamanot ugunsgrēku, kaimiņu ēkas iemītnieks izglāba degošajā ēkā esošu cilvēku un izveda no piedūmotās vides. Pulksten 14.59 ugunsgrēks jau bija likvidēts.

Savukārt svētdien pulksten 12.20 likvidēts ugunsgrēks Aconē, kur atkritumu pārstrādes uzņēmumā dega atkritumi un divi transportlīdzekļi kopumā 2000 kvadrātmetru platībā.

Uz izsaukumu Siguldas novadā, kur dega šķūnis ar izbūvētu pirti 30 kvadrātmetru platībā, ugunsdzēsēji devās pulksten 02.33. Veicot dzēšanas darbus, notikuma vietā atrasts bojāgājis cilvēks, pulksten 04.33 ugunsgrēks tika likvidēts.

Sestdien pulksten 19.30 saņemts izsaukums Ludzā, kur divstāvu namā dega dzīvoklis 60 kvadrātmetru platībā. No piedūmotās ēkas pirms VUGD ierašanās iedzīvotāji izglāba vienu cilvēku, bet ugunsdzēsēji izglāba vēl divus cilvēkus un divus evakuēja no bīstamās vides. Divi no izglābtajiem bija cietuši un tika nodoti NMPD mediķiem. Pulksten 21.52 ugunsgrēks tika likvidēts.

Mājokļos, kur notika ugunsnelaimes, nebija uzstādīti dūmu detektori.

VUGD atgādina, ka no šā gada 1. janvāra visos mājokļos – gan dzīvokļos, gan privātmājās – obligāti ir jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem, bet privātmājas papildus jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu. Dūmu detektors ar skaļu skaņas signālu vēstīs par telpās izveidojušos sadūmojumu, lai varētu laikus evakuēties no bīstamās vides un izsaukt ugunsdzēsējus glābējus.

Svētdien Rīgā glābēji no Daugavas izcēla bojāgājušu cilvēku un nodeva Valsts policijai.

Savukārt Inčukalna novadā svētdien ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama cilvēkam, kurš bija apmaldījies mežā. Raidot automašīnas skaņas signālu, tika norādīts virziens un cilvēks iznāca no meža paša spēkiem.