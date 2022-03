Svētdien VUGD no vircas bedres Valmierā izcēla bojāgājušu cilvēku

Svētdien Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) no vircas bedres Valmierā izcēla bojāgājušu cilvēku, portālu "Delfi" informēja dienesta pārstāve Agrita Vītola.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā informē dienestā, nedēļas nogalē no ūdenstilpēm izcelti vēl divi cilvēki — sestdien Līvānos no Dubnas tika izcelts bojāgājis cilvēks un nodots Valsts policijas darbiniekiem. Savukārt svētdien Rīgā bojāgājis cilvēks tika izcelts no grāvja.

Pagājušajā nedēļas nogalē VUGD saņēma 270 izsaukumus – 162 uz ugunsgrēku dzēšanu, no kuriem 102 bija kūlas ugunsgrēki, 63 uz glābšanas darbiem, bet 45 izsaukumi bija maldinājumi.