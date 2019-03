Sviesta, kafijas un konjaka zaglis saņem četrus mēnešus ilgu cietumsodu

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa piespriedusi četrus mēnešus ilgu cietumsodu vīrietim, kurš no veikala nozaga sviestu un kafiju kopumā 63 eiro vērtībā, liecina anonimizēts krimināllietas spriedums.

Šā gada februārī vīrietis tiesas priekšā stājās par 2018. gada decembra sākumā izdarītām zādzībām. Proti, 4. decembrī vīrietis veikalā "Maxima" Lubānas ielā, Rīgā, iepirkuma groziņā ielika deviņus 200 gramu sviesta iepakojumus. Tad viņš 21 eiro vērto sviestu pārlika savā iepirkumu maisiņā, un, pie kases neuzrādot kulītē paslēptās preces, veikalu pameta.

Divas dienas vēlāk vīrietis atkal ieradās tajā pašā veikalā. Šoreiz viņš no plaukta paņēma septiņus 500 gramu maltās kafijas iepakojumus. Papildinājis sava maisiņa saturu ar 42 eiro vērto kafiju, vīrietis no veikala aizgāja nesamaksājis.

Tādējādi vīrietis izdarīja zādzību, par ko Krimināllikumā paredzēts sods – brīvības atņemšana uz laiku līdz vienam gadam vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai naudas sods.

Apsūdzētais kungs ar prokurori vienojās par soda veida un mēru, kas sodīja viņu ar vienu mēnesi un 10 dienām ilgu brīvības atņemšanu par katru zādzību. Daļēji saskaitot sodus, tiesa nosprieda piemērot divus mēnešus un 10 dienas ilgu cietumsodu.

Taču kā galējo sodu vīrietis izpelnījās četrus mēnešus ilgu brīvības atņemšanu, jo tiesa to saskaitīja ar viņam iepriekš izskatītā krimināllietā piemērotu soda mēru, ko viņš izcieta tikai daļēji. Proti, 2016. gadā viņš no "Rimi" veikala Augusta Deglava ielā, Rīgā, nozaga litru konjaka "Hennesy", par to tiesā saņemot mēnesi un 15 dienas ilgu brīvības atņemšanu.

Tiesa par labu SIA "Maxima Latvija" arīdzan piedzina 62 eiro par nozagto sviestu un kafiju.

Vēstīts, ka vidējā sviesta cena 2016. gada martā Latvijā bija 7,9 eiro kilogramā, 2017. gada martā – 8,55 eiro kilogramā, bet augustā tā sasniedza 13,1 eiro kilogramā. Šis cenas kāpums piesaistīja Konkurences padomes interesi, kas vēlāk secināja, ka spējais lēciens ir pamatots, jo globālajā tirgū pieaudzis pieprasījums pēc piena taukiem.

Zemkopības ministrijas dati liecina, ka 2018. gada izskaņā tonna industriāli ražota sviesta cena Latvijā bija 5470 eiro, bet vidēji Eiropas Savienībā – 4554 eiro.