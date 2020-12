Talsu novadā trešdien atklāts būtisks Covid-19 uzliesmojums

Trešdien, 30. decembrī, Talsu novadā reģistrēti 128 jauni saslimšanas gadījumi ar Covid-19, pēdējo divu nedēļu saslimušo kopskaitam novadā sasniedzot 240 iedzīvotājus, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Tradicionāli visvairāk saslimušo atklāts Rīgā un Daugavpilī. No aizvadītajā dienā atklātajiem kopumā 1861 Covid-19 inficēšanās gadījumiem 25% ir reģistrēti Rīgā, kur aizvadītajā diennaktī reģistrēti 463 no jaunajiem inficētajiem. 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā pašlaik ir 4263 cilvēki.

Daugavpilī ir reģistrēti 138 jauni saslimušie un kopumā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits ir 1116 pilsētas iedzīvotāji.

Liepājā reģistrēti 54 jauni saslimušie, Jelgavā – 51, Dobeles novadā – 48, Jēkabpilī – 46, Madonas novadā – 34, Krāslavas novadā – 29, Lubānas novadā – 28, Ventspilī un Ogres novadā – katrā 25, bet Dagdas novadā – 24 jauni saslimušie ar Covid-19. Virknē citu pašvaldību aizvadītajā diennaktī reģistrēts mazāks inficēto skaits.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā – 4236, Daugavpilī – 1116, Rēzeknē – 444, Jelgavā – 379, Jēkabpilī – 304, Liepājā – 261, Talsu novadā – 240, Jūrmalā – 225, kā arī Ogres novadā – 221 iedzīvotāji.

Aģentūras LETA aprēķini, kas balstās uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem par iedzīvotāju skaitu novados pēc faktiskās dzīvesvietas 2019. gadā un SPKC datiem par pēdējās 14 dienās saslimušajiem Latvijas pašvaldībās, liecina, ka 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā patlaban ir 644,2 gadījumi.

35 pašvaldībās šis rādītājs ir augstāks, tostarp 14 tiek pārsniegts par 50%.

Rēķinot pēdējo 14 dienu saslimušo skaitu uz 100 000 iedzīvotāju pēc aizvadītajā diennaktī notikušajām izmaiņām, visaugstākais tas ir Iecavas un Lubānas novadā, Rēzeknē, Jēkabpilī, Daugavpilī, Aknītes, Dagdas, Vārkavas, Salas, Krāslavas un Krustpils novadā.

14 dienu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir teorētisks rādītājs, kurš ļauj salīdzināt saslimstības līmeni teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju skaitu, un tas nenorāda konkrētu saslimušo skaitu.

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem jaunajiem saslimušajiem 360 ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, 331 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, bet 295 ir vecāki par 70 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Kā ziņots, trešdien Latvijā atklāts 1861 jauns saslimšanas ar Covid-19 gadījums, kas ir jauns negatīvais rekords, liecina SPKC apkopotā informācija.

Iepriekš lielākais jauno Covid-19 gadījumu skaits bija reģistrēts pirms dienas, kad otrdien tika atklāti 1367 inficēšanās gadījumi.

Vakar saņemti ziņojumi par deviņu ar koronavīrusu sasirgušu cilvēku nāvi. Starp mirušajiem divi cilvēki bija vecumā no 60-70 gadiem, divi vecumā no 70-80 gadiem, četri vecumā no 80-85 gadiem, viens vecumā no 95-100 gadiem.

Kopumā līdz šim Latvijā mirušas 635 ar Covid-19 inficēti cilvēki jeb 1,55% no atklātajiem saslimušajiem.

Kopumā vakar Latvijā veikti 12 395 Covid-19 testi. Pozitīvo Covid-19 gadījumu īpatsvars pret testētajiem aizvadītajā diennaktī bijis 15%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Vakar Latvijā sasniegts veikto testu skaita rekords, tomēr arī pozitīvo testu īpatsvars bijis otrs līdz šim augstākais. Augstāks tas bijis tikai 25. decembrī, kad pozitīvi bija 16,5% no veiktajiem testiem.

Kopumā valstī līdz šim ar Covid-19 saslimuši 40 904 cilvēki. Pēdējās 14 dienās Latvijā ar Covid-19 saslimuši 12 369 cilvēki, tātad pārējie aptuveni 28 000 reģistrēto inficēto atbilstoši SPKC vadlīnijām tiek klasificēti kā atveseļojušies.

Savukārt 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā ir sasniegusi 644,2 gadījumus.

Tikmēr slimnīcās ievietoto Covid-19 pacientu skaits trešdien ir nedaudz samazinājies, tomēr tas joprojām ir tuvs slimnīcu spēju maksimālajām robežām. Pagājušajā diennaktī Latvijas slimnīcās stacionēti 137 Covid-19 slimnieki, tajā skaitā pieci pārvesti, savukārt no tām izrakstīti 176 pacienti.

Kā liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotie dati, tādējādi kopumā stacionāros ārstējas 999 pacienti. 939 no viņiem ir vidēji smaga slimības gaita, savukārt 60 – smaga slimības gaita.