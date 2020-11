Teju trīs nedēļu laikā dubultojusies Latvijas kumulatīvā 14 dienu saslimstība ar Covid-19

Kopš 26. oktobra divu nedēļu kumulatīvā saslimstība ar Covid-19 uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā ir dubultojusies, patlaban pārsniedzot 200 gadījumu robežu, liecina Eiropas Slimību profilakses kontroles centra (ECDC) apkopotie dati.

Patlaban Latvijā šis rādītājs ir 207,6 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju, kamēr vēl 26. oktobrī šis rādītājs bija 104,59, bet pirms nedēļas - 6. novembrī - 164,64.

Latvijas pašreizējais rādītājs tik un tā ir teju trīs reizes zemāks nekā Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas un Apvienotās Karalistes vidējais rādītājs, kas patlaban ir 602,9 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju.

Vadoties pēc ECDC datiem, Igaunijā šis rādītājs patlaban ir 166,8 gadījumi, bet Lietuvā - 598,5 gadījumi.

Rēķinot gadījumu skaitu uz 100 000 iedzīvotāju, ir iespējams objektīvi salīdzināt dažādu valstu rādītājus, neskatoties uz atšķirībām iedzīvotāju kopskaitā, norāda speciālisti.

Jau ziņots, ka šonedēļ Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs šajā sakarā norādīja, ka starptautiskā kontekstā Latvija joprojām ir viena no valstīm ar viszemāko saslimstību. "Tādu valstu uz kartes vairs nav palicis daudz," sacīja epidemiologs.

Pagājušajā diennaktī atklāti 455 Covid-19 gadījumi, savukārt deviņi pacienti, kuriem bija apstiprināta inficēšanās ar Covid-19, miruši, liecina SPKC apkopotie dati.

Šis ir līdz šim lielākais vienā diennaktī reģistrēto Covid-19 pacientu nāves gadījumu skaits.

No visiem aizvadītajā diennaktī mirušajiem pacientiem trīs bijuši vecuma grupā no 65 līdz 75 gadiem, divi no 75 līdz 85 gadiem un vēl trīs no 85 un 95 gadiem. Viena mirusī persona bijusi vecuma grupā no 45 līdz 50 gadiem. Līdz šim Latvijā mirušas 116 personas, kurām bijusi apstiprināta inficēšanās ar Covid-19.

Pagājušajā diennaktī veikti kopumā 6734 Covid-19 testi, savukārt pozitīvo gadījumu īpatsvars ir 6,76%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Līdz šim Latvijā inficēšanās ar Covid-19 ir apstiprināta kopumā 9836 personām, bet no Covid-19 izveseļojies 1515 cilvēki.