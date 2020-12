'Tet' neatklāj Gulbim saskaņā ar līgumu izmaksāto kompensāciju

Telekomunikāciju uzņēmums SIA "Tet", aizbildinoties ar līguma nosacījumiem, neatklāj bijušajam valdes priekšsēdētājam Jurim Gulbim izmaksāto kompensāciju, atstājot amatu, pavēstīja "Tet" pārstāve Lāsma Trofimova.

"Saskaņā ar dalībnieku sapulces lēmumu Gulbis tika atsaukts no valdes priekšsēdētāja amata. Tas vienlaikus nozīmēja atstāt arī galvenā izpilddirektora amatu. Uzņēmums pilnībā ievēro noslēgtā līguma pielīgtās saistības un normatīvos aktus. Padome nelēma, ka Gulbim būtu jāizmaksā kādas papildu kompensācijas ārpus līguma saistībām," pauda Trofimova.

Uz jautājumu, kādu kompensāciju paredzēja līgums, Trofimova atbildēja, ka "līgumu noteikumi ir konfidenciāli pret trešajām pusēm un liedz atklāt precīzus nosacījumus".

Savukārt uz jautājumu, vai "Tet" Juridiskās daļas direktors Toms Meisītis saglabās savu amatu, Trofimova norādīja, ka neatkarīgu izmeklēšanu un finanšu audita rezultātos netika atklāti pierādījumi, kas liecinātu par "Tet" pašreizējo vai bijušo darbinieku un amatpersonu ļaunprātīgu vai uzņēmuma komerciālajām interesēm neatbilstošu rīcību. Līdz ar to "Tet" valde un padome vienprātīgi ir lēmusi, ka, ņemot vērā pieejamo informāciju, Meisītis patlaban turpina veikt savus amata pienākumus.

Jau ziņots, ka "Tet" dalībnieki piektdien, 4. decembrī, nolēmuši no amata atsaukt uzņēmuma valdes priekšsēdētāju Juri Gulbi. Lēmums stājās spēkā piektdien, 4. decembrī.

Kā uzsver uzņēmuma pārstāvji, neskatoties uz to, ka pārkāpumi Gulbja rīcībā nav konstatēti, "Tet" padome un dalībnieku pārstāvji apzinās, ka apsūdzību uzrādīšanas fakts met ēnu uz uzņēmuma nevainojamo reputāciju un rada reputācijas ilgtermiņa riskus uzņēmumam un uzņēmuma nākotnes vērtībai. Līdz ar to "Tet" dalībnieku pārstāvji lēma atsaukt Gulbi no valdes priekšsēdētāja amata, kas vienlaikus nozīmē atstāt arī galvenā izpilddirektora amatu.

Dalībnieku sapulce izvērtējusi situāciju saistībā ar prokuratūras uzrādītajām apsūdzībām Gulbim un vēl četrām personām. Pēc "Telia Company" pārstāvju ierosinājuma "Tet" padome iepriekš vienbalsīgi atbalstīja neatkarīga starptautiska uzņēmuma piesaisti, lai veiktu izpēti par uzņēmuma darbinieka rīcību pirms 12 gadiem noritējušajā televīzijas virszemes apraides ieviešanas konkursā un tam sekojošo līgumu slēgšanu ar infrastruktūras pakalpojumu sniedzējiem.

Kā informē "Tet", starptautiskais neatkarīgās izmeklēšanas uzņēmums secinājis, ka nav atklāti pierādījumi, kas liecinātu par "Tet" pašreizējo vai bijušo darbinieku un amatpersonu ļaunprātīgu vai uzņēmuma komerciālajām interesēm neatbilstošu rīcību. Pēc uzņēmuma padomes iepriekš noteikta jautājumu loka, secinājumi veikti, balstoties izanalizētajos materiālos un veiktajās intervijās.

Pēc iepazīšanās ar neatkarīgās izmeklēšanas rezultātiem, kā arī vairāku dienu ilgām diskusijām "Tet" padome dalībnieku pārstāvjiem ir sniegusi savu atzinumu, ka "Tet" valdes priekšsēdētājs un galvenais izpilddirektors, kā arī Juridiskās daļas direktors Meisītis saglabā "Tet" padomes uzticību. Ņemot vērā uzņēmuma pārvaldībā īstenoto vienbalsības principu, "Tet" padomē lēmums pieņemts vienbalsīgi.

Tomēr ņemot vērā reputācijas riskus nolemts atsaukt Gulbi no valdes priekšsēdētāja amata.

"Kategoriski vēlreiz noraidu man uzrādītās prokuratūras apsūdzības. Mana sirdsapziņa ir tīra, ko apliecina arī neatkarīgo ekspertu vērtējums. Tomēr man ir svarīga ilgus gadus vadītā uzņēmuma nākotne, tāpēc respektēju, ka, mana atrašanās vadībā šobrīd radītu reputācijas riskus. Esmu gandarīts par paveikto - atstāju modernu, efektīvu uzņēmumu, kas maksā valstij nodokļus, nodarbina savus darbiniekus arī krīzes laikā un samaksājis akcionāriem, tai skaitā Latvijas valstij, vairākus simtus miljonu dividendēs. Šogad "Tet" atzīts par astoto Latvijas vērtīgāko uzņēmumu un ceturto vērtīgāko ar valsts kapitāla daļu. Ceru, ka uzņēmums arī turpmāk saglabās tikpat augstu efektivitāti," paziņojumā uzsver Gulbis.

Tuvākajā laikā "Tet" padome sāks uzņēmuma valdes priekšsēdētāja un galvenā izpilddirektora atlases procedūru. Tikmēr par valdes priekšsēdētāja un galvenā izpilddirektora pienākumu izpildītāju nozīmēts galvenais tehnoloģiju direktors Uldis Tatarčuks.

Uzņēmumā atgādina, ka Gulbis darbu "Tet" jeb ar iepriekšējo nosaukumu "Lattelecom" sāka 2007.gadā kā finanšu direktors, bet par valdes priekšsēdētāju kļuva globālās finanšu krīzes laikā 2008.gadā, kad lielāko daļu uzņēmuma apgrozījuma sastādīja balss telefonijas pakalpojumi.

Kā iepriekš vēstīja TV3 raidījums "Nekā personīga", prokuratūra ir uzrādījusi apsūdzības Gulbim un vēl četrām personām par iespējamu līdzdalību krāpšanā digitālās televīzijas ieviešanā, uzņēmumam nodarītos zaudējumus lēšot 7 585 533 eiro apmērā.

Tiesībsargi uzskata, ka "Kempmayer" saistību pārņēmējs kompānija "Hannu Digital" ciparu televīzijas projektā tika iesaistīts mākslīgi un Gulbis izmantojis "Lattelecom" (tagad - "Tet") īpašnieku un padomes uzticību. Gulbis no amata nav atstādināts, bet uzņēmuma padome noalgojusi kriminālistikas ekspertus, kuriem līdz gada beigām jāpārbauda Gulbim un pārējiem darbiniekiem inkriminētie noziegumi.

"Tet" pieder valstij SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs "Possessor"" personā (51%) un telekomunikāciju kompānijas "Telia Company" meitasuzņēmumam "Tilts Communications" (49%). "Tet" grupā ir uzņēmumi "Tet", "Citrus Solutions", "T2T", "Data Experts", "Helio Media" un "Baltijas datoru akadēmija". "Tet" pieder 23% SIA "Latvijas mobilais telefons" daļu.

"Tet" grupas konsolidētais apgrozījums pērn bija 227,603 miljoni eiro, kas bija par 7,4% vairāk nekā gadu iepriekš, bet koncerna peļņa saruka par 13,3% un bija 36,202 miljoni eiro. "Tet" grupas apgrozījums šogad deviņos mēnešos, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, ir saglabājies nemainīgs, veidojot 162,8 miljonus eiro.