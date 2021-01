Tirdzniecībā zeķes un cimdi – kādi lēmumi otrdien stājas spēkā

Valdība 7. janvārī nolēma līdz 25. janvārim pagarināt esošos Covid-19 ierobežojumus, reizē nosakot tajos virkni izmaiņu. Portāls "Delfi" atgādina, kādas izmaiņas ierobežojumos stājas spēkā otrdien, 12. janvārī.

Jau vēstīts, ka iepriekšējie ierobežojumi tika noteikti līdz 11. janvārim. Lēmums par to pagarināšanu tika pieņemts, jo pagaidām valstī nav izdevies pietiekami ierobežot Covid-19 infekcijas izplatības pieaugumu.

Savukārt no 12. janvāra valdība nolēma atļaut atvērt bibliotēkas grāmatu izsniegšanai, bet lasītavas joprojām būs slēgtas un tās apmeklēt nevarēs.

Tāpat klātienē drīkstēs apmeklēt muzeju ārtelpu ekspozīcijas un atpūsties brīvā dabā, bet pārējās kultūrvietas būs pieejamas vien attālināti.

Valdība lēmusi, ka laikā no 12. līdz 25. janvārim nenotiek arī gadatirgi.

No 12. janvāra stājas spēka arī paplašinātais preču saraksts, ko iespējams nopirkt klātienē – zeķbikses, zeķes, elastīgās zeķes, šalles, lakati, kaklauti, cepures, cimdi, preces virsmu uzkopšanai (virsmu tīrāmās lupatiņas u.tml.), lāpstas un liekšķeres (tai skaitā sniega lāpstas) un elektroierīces telpu apsildīšanai.

Tāpat noteikts, ka no 15. janvāra līdz 17. janvārim un no 22. janvāra līdz 24. janvārim būs jāievēro komandantstunda – iedzīvotājiem būs aizliegts bez nopietna iemesla pārvietoties ārpus savas dzīvesvietas laika posmā no pulksten 22 līdz pulksten 5. Dodoties ārā komandantstundas laikā, obligāti ir jāaizpilda pašapliecinājums, norādot savus personas datus un pārvietošanās iemeslu un līdzi jābūt pasei vai ID kartei.

Sports un izglītība

Tāpat kā līdz šim amatieru sporta treniņi drīkstēs notikt tikai ārpus telpām (līdz 10 cilvēkiem, neizmantojot ģērbtuves). Tas nozīmē, ka līdz 25. janvārim sporta klubi neuzņems klientus iekštelpās – nestrādās trenažieru zāles un nevarēs doties uz klubu trenēties individuāli.

Tāpat no 11. janvāra mācības attālināti uzsāka 5.-12. klašu skolēni, kā arī profesionālo un augstākās izglītības iestāžu studenti. Attālināti turpina notikt arī visa veida kursi, profesionālā pilnveide, interešu izglītība un amatieru mēģinājumi.

Klātienē drīkst notikt tikai klīniskā prakse rezidentūrā, praktiskās nodarbības 6. studiju gada medicīnas studentiem, kā arī klātienes apmācība tiek nodrošināta speciālajā izglītībā un bērnudārzos.

Savukārt 1.-4. klašu skolēniem līdz 25. janvārim ir ziemas brīvlaiks.

Pakalpojumi un tirdzniecība

Līdz 25. janvārim nedrīkst strādāt visa skaistumkopšanas nozare (tajā skaitā arī frizieri), sporta inventāra nomas pakalpojumus drīkst sniegt tikai ārpus telpām, nenotiek fotosesijas un netiek sniegti citi foto pakalpojumi, izņemot foto dokumentiem, kā arī nav atļautas dzinējmedības.

Tirdzniecība klātienē līdz 25. janvārim drīkst notikt tikai aptiekās (tajā skaitā veterinārās aptiekās), optikas preču veikalos, degvielas uzpildes stacijās, kā arī tirdzniecības vietās, kurās drīkst tirgot šādas preču grupas: pārtikas preces, higiēnas preces, pirmās nepieciešamības saimniecības preces, mobilo telefonu priekšapmaksas kartes, tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to šķidrumus, dzīvnieku barību un preces, preses izdevumus, sabiedriskā transporta biļetes, mutes un deguna aizsegus un individuālos aizsardzības līdzekļus, mājražotāju lauksaimniecības produkciju un ziedus.

Detalizēts tirdzniecībā atļauto preču saraksts pieejams šeit.

Vienlaikus tirdzniecības vietām joprojām būs jāievēro stingras prasības: vienam apmeklētājam būs jānodrošina ne mazāk kā 15 kvadrātmetri no pieejamās telpu platības (neskaitot platību, ko aizņem plaukti, iekārtas utml.), apmeklētāju veikalā nedrīkstēs būt vairāk kā pieejamo ratiņu/groziņu, savukārt uz veikalu drīkstēs tikai pa vienam (līdzi drīkst nākt bērni līdz 12 gadu vecumam).

Tāpat kā līdz šim ikvienam, kuram darba specifika atļauj strādāt attālināti no mājām, tas ir jādara. Darba devēja pienākums ir to nodrošināt.

Šie nosacījumi attiecas gan uz valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēm, gan privātiem uzņēmumiem. Tas nozīmē, ka klātienē strādās, piemēram, pārdevēji, šoferi, krāvēji, policisti, ugunsdzēsēji, apsardzes darbinieki, radio un televīzijas raidījumu diktori un operatori, mediķi un citi, bet ne, piemēram, biroja darbinieki.

Vienlaikus valdība noteikusi, ka ārkārtējās situācijas laikā nepilngadīgiem bērniem ir tiesības satikt klātienē vecākus, kuri dzīvo citur.

Jau ziņots, ka, lai mazinātu Covid-19 izplatību un pulcēšanos gaidāmo svētku laikā, valdība pērn vienojās ieviest komandantstundu un pagarināt ārkārtējo situāciju līdz 7. februārim.