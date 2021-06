Trešdien Covid-19 vakcīnu saņēmuši 96 pusaudži

Trešdien, kad Latvijā tika sākta 12-15 gadus vecu bērnu vakcinēšana pret Covid-19 vispārējā kārtībā, šo poti saņēmuši kopskaitā 96 pusaudži, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotie jaunākie dati.

94 no šiem jauniešiem vakcīnas saņemšanai nav bijušas nekādas speciālas medicīniskas indikācijas.

Starp trešdien vakcinētajiem 12-15 gadus vecajiem pusaudžiem 12 bijuši 12 gadus veci, 29 – 13 gadus veci, 20 – 14 gadus veci, bet 35 – 15 gadus veci. 37 no vakcinētajiem bijuši puiši, bet 59 – meitenes.

Visvairāk jeb 39 no minētajiem jauniešiem pret Covid-19 vakcinējušies Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā, 14 pusaudžus sapotēja Rīgas Dzemdību namā, bet deviņus vakcinējis Rēzeknes slimnīcas medicīniskais personāls. Vēl vairāki pusaudži poti pret Covid-19 saņēmuši pie ģimenes ārstiem, liecina NVD statistika.

Aizvadītajā diennaktī kopumā Latvijā pret Covid-19 vakcinēti 14 982 cilvēki, no tiem 2399 tikuši pie vakcīnas pirmās devas, 11 565 saņēmuši otro devu, bet 1018 personas vakcinētas ar "Johnson & Johnson" (J&J) meitasuzņēmuma ražoto vakcīnu, kurai nepieciešama tikai viena deva. Salīdzinājumam – pagājušās nedēļas trešdienā pret Covid-19 tika vakcinēti kopumā 21 737 cilvēki, bet vienā dienā sapotēto cilvēku skaita rekords krita 28. maijā, kad vakcīnu pret Covid-19 Latvijā saņēma 22 531 cilvēks.

Vienlaikus ir aktualizēta informācija arī par otrdien, 1. jūnijā, vakcinētajiem. Iepriekš tika ziņots, ka otrdien pret Covid-19 sapotēti 13 765 cilvēki, taču saskaņā ar jaunākajiem sistēmā ievadītajiem datiem šis skaitlis ir par 2768 lielāks – 16 533.

Aizvadītajā diennaktī Latvijā vakcinēšanā pret Covid-19 iesaistījušās 415 ārstniecības iestādes. Visaktīvākie potētāji bijuši "Veselības centru apvienības", "Vizuālās diagnostikas" un Rēzeknes slimnīcas mediķi, kuri savakcinējuši attiecīgi 2336, 898 un 406 cilvēkus.

Pēdējās dienās vakcinēto cilvēku skaits centralizēti apkopotajā statistikā gan vēl varētu pieaugt, jo ne visi mediķi datus par savām veiktajām vakcīnām dara zināmus NVD tajā pašā dienā, kad pacients tiek sapotēts.

No visiem trešdien poti pret Covid-19 saņēmušajiem aptuveni puse bijuši cilvēki, kuri neietilpst nevienā prioritāri vakcinējamajā grupā. Sapotēti arī 3234 seniori vecumā virs 60 gadiem un 1942 personas ar hroniskām slimībām. Pārējo sabiedrības grupu pārstāvji vakcinēti mazāk.

Trešdien Latvijā izpotētas 1396 "Pfizer"/"BioNTech" ražotās vakcīnas pirmās devas un 7964 šīs vakcīnas otrās devas, 1001 "Moderna" vakcīnas pirmā deva un 1340 šīs vakcīnas otrās devas, divas "AstraZeneca" vakcīnas pirmās devas un 2261 šīs vakcīnas otrā deva, kā arī 1018 J&J vakcīnas devas, liecina NVD dati.

Līdz 2. jūnijam ieskaitot Latvijā kopumā izpotētas 407 865 "Pfizer"/"BioNTech" vakcīnas devas, 198 436 "AstraZeneca" vakcīnas devas, 153 904 "Moderna" vakcīnas devas un 20 097 J&J vakcīnas devas.

Līdz šim vismaz vienu vakcīnas pret Covid-19 devu Latvijā ir saņēmuši 487 116 cilvēki, bet vakcinācijas procesu noslēguši 293 186 cilvēki. Kopumā valstī veiktas 780 302 vakcīnas pret Covid-19 injekcijas.

Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Latvijā 2021. gada aprīļa sākumā provizoriski bija 1 887 600 iedzīvotāju, tātad pirmo poti pret Covid-19 ir saņēmuši 25,81% iedzīvotāju, bet abas – 15,53%.

Jau ziņots, ka pagājušā gada 28. decembrī kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, bet vēlāk pakāpeniski tika atvērtas citas prioritāri vakcinējamo personu grupas. Šā gada 3. aprīlī durvis vēra speciāli izveidotie liela mēroga vakcinācijas centri, jo Latvijas rīcībā pirmo reizi bija nonācis lielāks daudzums vakcīnu. Savukārt kopš 3. maija Latvijā vakcīnu pret Covid-19, iepriekš pierakstoties, var saņemt ikviens pieaugušais, kurš to vēlas, kopš 17. maija – arī pusaudži no 16 gadu vecuma, bet no 2. jūnija – arī pusaudži vecumā no 12 līdz 15 gadiem.