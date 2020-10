9 708 991 eiro – tieši tik daudz pēdējo trīs gadu laikā nopelnījuši desmit Latvijā labāk atalgotie tiesu izpildītāji. Vairāk nekā pusi no šīs summas nopelnījuši šī saraksta pirmo trīs vietu īpašnieki. Savukārt desmit finansiāli veiksmīgākie tiesu izpildītāji nopelnījuši teju trešo daļu no kopējās summas, ko saņēmuši visi Latvijas tiesu izpildītāji. Portāls "Delfi" piedāvā iepazīties ar tiesu izpildītāju "eliti" un saprast, no kurienes šādas summas rodas.

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju mājaslapā atrodamā informācija liecina, ka Latvijā ir reģistrēti 94 tiesu izpildītāji. Ņemot vērā, ka tiesu izpildītāji ir valsts amatpersonas, to amatpersonu ienākumu deklarācijas ir publiski pieejamas. Portāls "Delfi" iepazinās ar visām 94 deklarācijām.

Līderis nemainīgs

Finansiāli veiksmīgākais tiesu izpildītājs vēl aizvien ir Jānis Stepanovs. Portāls "Delfi" jau 2018. gadā rakstīja par viņa veiksmīgo 2017. gadu, kad Stepanovs nopelnīja 1,9 miljonus eiro, taču, lai arī nākamajos gados viņa peļņa būtiski saruka, tas nav traucējis viņam ierindoties pēdējo trīs gadu griezumā pelnošāko tiesu izpildītāju saraksta pirmajā vietā. Šajā laikā Stepanovs nopelnījis 2 140 837 eiro, no kuriem 1,9 miljoni gan nopelnīti 2017. gadā.