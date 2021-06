Turpinās senioru vakcinācija pret Covid-19 bez iepriekšēja pieraksta rīta stundās

Arī turpmāk seniori visā Latvijā bez iepriekšēja pieraksta liela mēroga vakcinācijas centros no pulksten 9 līdz 10 dienās, kad liela mēroga centri strādā, varēs saņemt vakcīnu pret Covid-19, portālu "Delfi" informēja Nacionālā veselības dienesta (NVD) Vakcinācijas projekta nodaļā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Rīgā šonedēļ strādās četri liela mēroga centri. Senioru vakcinācija bez iepriekšēja pieraksta notiks no pulksten 9 līdz 10 šādos datumos: Rīgas Kongresu namā no 7. līdz 9. jūnijam vakcinācija notiks ar "Pfizer/BioNTech" vakcīnu, kā arī no 10. jūnija līdz 12. jūnijam vakcinācija notiks ar "Janssen" vakcīnu, kurai nepieciešama viena deva.

Rīgas Centrāltirgus Gastronomijas paviljonā no 7. jūnija līdz 13. jūnijam vakcinācija notiks ar "Janssen" vakcīnu, savukārt Ķīpsalas hallē 7. jūnijā un no 9. līdz 13. jūnijam vakcinācija notiks ar "Pfizer/BioNTech" vakcīnu. "Atta" centrā 9. un 10. jūnijā vakcinācija notiks ar "Pfizer/BioNTech" vakcīnu, bet 11. un 12. jūnijā – ar "Moderna" vakcīnu.

Katru darba dienu no pulksten 14.30 līdz 15.30 seniori bez iepriekšēja pieraksta var saņemt arī "Pfizer/BioNTech" vakcīnu.

Daugavpils kultūras pils vakcinācijas centrā seniori var saņemt vakcināciju bez iepriekšēja pieraksta 8. jūnijā un 10. jūnijā no pulksten 9 līdz 19 ("Pfizer/BioNTech"), 12. jūnijā no pulksten 9 līdz 17 ("Pfizer/BioNTech" un "Janssen").

Ventspils vakcinācijas centrā seniori šonedēļ 9. un 11. jūnijā varēs vakcinēties ar "Pfizer/BioNTech", bet 10. un 12. jūnijā – ar "Janssen" vakcīnu.

Cēsu vakcinācijas centrā seniori no 7. jūnija līdz 12. jūnijam varēs saņemt "Pfizer/BioNTech" vakcīnu.

Valmieras vakcinācijas centrā, kas atrodas Valmieras Kultūras centra telpās, no 9. līdz 13. jūnijam seniori varēs saņemt "Janssen" vakcīnu.

Vakcinācija visā Latvijā turpinās, un tagad jebkurš pieaugušais Latvijas iedzīvotājs var pieteikties saņemt vakcīnu, izvēloties konkrētu vakcinācijas vietu un laiku vietnē "manavakcina.lv" vai zvanot pa tālruni 8989.

No 2. jūnija vakcinācijai vecāki vai citi likumiskie pārstāvji var pieteikt 12 - 13 gadus vecus pusaudžus. Vakcinācijas laikā nepieciešama mātes vai tēva (vai cita likumiskā pārstāvja) klātbūtne, kā arī šādi dokumenti: likumiskajam pārstāvim - pase vai personas apliecība, kā arī apliecinošs dokuments par bērnu (ieraksts par bērnu pasē vai dzimšanas apliecība, vai nepieciešamības gadījumā notariāli apstiprināta pilnvara).

Vakcinācijai no 14 gadiem pusaudzis var pierakstīties pats vietnē "manavakcina.lv", kur autentificēšanās notiek caur latvija.lv, ja ir pieejama pilnā internetbankas vai Smart-ID versija, vai zvanot pa tālruni 8989, kā vakcinācijas vietu norādot kādu no vakcinācijas centriem.

Vakcinācija 12 līdz 15 gadus veciem pusaudžiem notiek tikai ar "Pfizer/BioNTech" vakcīnu.

Piesakoties, svarīgi pārliecināties, ka izvēlētajā vakcinācijas punktā ir pieejama šī tipa vakcīna. Tās ir pieejamas liela mēroga vakcinācijas centros un citās ārstniecības iestādēs vai ģimeņu ārstu praksēs.