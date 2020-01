Ugunsdzēsēji saņēmuši astoņus izsaukumus saistībā ar neuzmanīgu apiešanos ar pirotehniku

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) šodien, jau pēc pusnakts saņēmis astoņus izsaukumus par ugunsgrēkiem, kas radušies iedzīvotājiem neuzmanīgi apejoties ar pirotehniku, portālam "Delfi" pastāstīja preses pārstāve Agrita Vītola.

Visi izsaukumi bija saistīti ar to, ka gadumijas svinētāji pēc pirotehnikas izlietošanas to iepakojumus izmetuši atkritumu urnās, nepārliecinoties, vai iepakojums negruzd. Līdz ar to vairākos gadījumos aizdegušās atkritumu urnas un konteineri.

Vienā gadījumā atkritumu urna, piemēram, aizdegusies no brīnumsvecītes, kas ielidojusi urnā no balkona, bet citā vietā saņemts izsaukums par degošu pirotehnikas kasti kādas dzīvojamās mājas kāpņu telpā.

Visi ugunsgrēki, kas radušies no pirotehnikas, bijuši savā platībā mazi.