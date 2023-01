Ugunsgrēkā Ludzas novadā miruši divi cilvēki

Trešdien Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) steidzās uz ugunsgrēka dzēšanu Ludzas novada Istrā, kur ar atklātu liesmu dega māja. Ugunsnelaimē bojā gāja divi cilvēki, portālu "Delfi" informēja glābšanas dienestā.

Izsaukums saņemts pulksten 14.55. Ierodoties notikuma vietā ugunsdzēsēji konstatēja, ka ar atklātu liesmu deg vienstāvu dzīvojamā māja un šķūnis. Dzēšanas darbu laikā glābēji atrada divus bojāgājušos. Darbs notikuma vietā noslēdzās pulksten 18.51.

Savukārt vēlāk vakarā VUGD saņēma izsaukumu uz Valkas ielu Daugavpilī, kur dega divstāvu dzīvojamā māja 324 kvadrātmetru platībā. Ierodoties Valkas ielā, glābēji konstatēja, ka ēka deg ar atklātu liesmu un tai daļēji iebrucis jumts. Neilgi pēc četriem rītā ugunsgrēks likvidēts.

Tāpat pagājušajā diennaktī VUGD saņēma izsaukumu uz Cēsu novada Vaives pagastu, kur trīsstāvu dzīvojamās mājas otrajā stāvā dzīvoklī dega virtuve. No degošā dzīvokļa balkona ugunsdzēsēji izglāba vienu cilvēku, vēl divi cilvēki tika izglābti no trešā stāva balkona, bet vēl divus izglāba, izmantojot glābšanas maskas un izvedot cilvēkus no piedūmotajiem mājokļiem.

Pagājušajā diennaktī ugunsdzēsēji turpināja ūdens atsūknēšanu Jēkabpils novada Ābeļos. Septiņu stundu laikā ūdens līmenis kritās par 50 centimetriem, un glābēji uzdoto uzdevumu bija paveikuši – ceļš no ūdens bija brīvs, un visā teritorijā ūdens līmenis ievērojami samazinājies. Ūdens zem ledus segas palicis tikai atsevišķās zemākās iedobēs. Ar ugunsdzēsēju rīcībā esošo lieljaudas sūkni darbs šajā vietā vairs nav iespējams, norāda dienestā.

Ceturtdien glābēji Valmieras novada Rūjienā no Rūjas upes izcēla bojāgājušu cilvēku, kuru nodeva Valsts policijas darbiniekiem.

Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji steidzās uz izsaukumiem, kuros dega māja, pirts, dārza māja, divos gadījumos sadzīves mantas, siltumizolācija un divos gadījumos elektrības vadi, elektrolīnijas balsts, sodrēji četru ēku dūmvados, kravas automašīna un divas vieglās automašīnas, četros gadījumos bez uzraudzības atstāts piededzis ēdiens, atkritumi.

Kopumā VUGD saņēma 40 izsaukumus – 19 uz ugunsgrēku dzēšanu, 16 uz glābšanas darbiem, bet pieci izsaukumi bija maldinājumi.