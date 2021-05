Ugunsgrēkā Ozolnieku novadā izglābts cilvēks

Otrdien neilgi pirms pusnakts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma izsaukumu uz Ozolnieku novadu, kur vienstāva mājas dzīvoklī dega istaba un dīvāns. Glābēji no dūmiem izglāba vienu cilvēku, portālu "Delfi" informēja VUGD pārstāve Agrita Vītola.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pirms VUGD ierašanās no ēkas bija evakuējies viens cilvēks, bet vienu cilvēku ugunsdzēsēji glābēji iznesa no piedūmotām telpām. Pulksten 01.18 ugunsgrēks tika likvidēts. Nevienā no ēkas dzīvokļiem dūmu detektors nebija uzstādīts, informē VUGD.

Otrdien tika saņemts izsaukums uz Granīta ielu Rīgā, kur dega kokmateriālu kaudze. Paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts.

Pagājušajā diennaktī VUGD saņēma izsaukumu Sniega ielu Rīgā, kur piecstāvu mājā dega dzīvoklis. Pirms VUGD ierašanās no ēkas bija evakuējušies četri cilvēki.

Jau ziņots, ka otrdien, pulksten 15.11 tika saņemts izsaukums uz Vaidavas ielu Rīgā, kur pēc sākotnējās informācijas dega plastmasas konteineri. Glābēji konstatēja, ka deg arī vienstāva sabiedriskās ēkas jumts, starpstāvu pārsegums un nojume. No ēkas tika evakuēti 40 cilvēki. Šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts neilgi pirms pulksten 19.

Glābēji steidzās arī uz izsaukumu Stopiņu novada Rumbulā, kur vienstāva ražošanas ēkā dega kokapstrādes iekārta un skaidas. Pirms VUGD ierašanās no ēkas bija evakuējušies 30 cilvēki.

Aizvadītajā diennaktī dzēsti 17 kūlas ugunsgrēki. Platības ziņā lielākais ugunsgrēks bija izcēlies Talsu novada Ģibuļu pagastā, kur dega kūla 6 hektāru platībā un, iespējams, kūlas degšanas rezultātā dedzis arī mežs 1,44 hektāru platībā.

Kopumā pagājušajā diennaktī VUGD saņēma 73 izsaukumus – 50 uz ugunsgrēku dzēšanu, tai skaitā septiņu meža un 17 kūlas ugunsgrēku dzēšanu, 16 uz glābšanas darbiem, bet septiņi izsaukumi bija maldinājumi.