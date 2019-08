Ugunsgrēkā Rīgā gājis bojā cilvēks; 35 – evakuēti

Ceturtdienas vakarā ugunsgrēkā kādā daudzstāvu dzīvojamajā mājā Rīgā gājis bojā cilvēks, portālu "Delfi" informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).

Pulksten 21.31 ugunsdzēsēji steidzās uz kādu daudzstāvu dzīvojamo māju Rīgā, kur no logiem nāca melni dūmi. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka vienā no ēkas augšējiem stāviem ir izcēlies ugunsgrēks un no logiem nāk dūmi.

Ugunsdzēsēji nekavējoties uzsāka cilvēku evakuācijas un glābšanas darbus un no ēkas evakuēja 35 cilvēkus. Ugunsgrēkā gāja bojā viens cilvēks. Pulksten 23.41 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts un tajā dega dzīvoklis 35 kvadrātmetru platībā.

VUGD aicina uzstādīt mājoklī vismaz vienu dūmu detektoru, kurš, reaģējot uz ugunsgrēkā radušos sadūmojumu, ar ilgu un skaļu signālu brīdinās par izcēlušos nelaimi.

Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 56 izsaukumus – 26 uz ugunsgrēku dzēšanu, 23 uz glābšanas darbiem un septiņi izsaukumi bija maldinoši.