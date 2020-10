Ugunsgrēkā Viesītē bojā gājis cilvēks

Otrdien, 21. oktobrī, ugunsgrēkā kādā vienstāvu koka mājā Viesītē bojā gāja viens cilvēks, portālu "Delfi" informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Pulksten 16.11 ugunsdzēsēji glābēji devās uz Viesīti, kur saskaņā ar sākotnējo informāciju vienstāva koka dzīvojamā mājā no viena dzīvokļa nāca dūmi.

Ierodoties notikuma vietā un iekļūstot dzīvoklī, ugunsdzēsēji tajā atrada cilvēku, kuru iznesa ārā. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi konstatēja cilvēka nāvi.

Dzīvoklis dega 35 kvadrātmetru platībā. Dzēšanas darbus apgrūtināja tas, ka dzīvoklis bija pilns ar mantām un priekšmetiem, kas kavēja pārvietošanos un degšanas perēkļu atrašanu. Ugunsgrēka dzēšanā piedalījās arī Salas brīvprātīgie ugunsdzēsēji.

Darbi notikuma vietā noslēdzās pulksten 21.02.

Savukārt pulksten 15.57 ugunsdzēsēji devās uz Ludzas pilsētu, kur divstāvu koka dzīvojamās mājas pirmā stāva dzīvoklī dega sadzīves mantas 25 kvadrātmetru platībā.

No otrā stāva dzīvokļa, ar glābšanas masku palīdzību, tika izglābti divi cilvēki, viens no viņiem ugunsgrēkā cieta. Pirms VUGD ierašanās no mājas evakuējās trīs cilvēki.

Pulksten 18.14 ugunsgrēks tika likvidēts. Tikai vienā no visiem dzīvokļiem bija uzstādīts dūmu detektors.

Otrdien VUGD saņēma trīs izsaukumus uz notikumiem Rīgā – Ozolciema ielā un Mālu ielu, kur dega dārza mājas 60 kvadrātmetru, 20 kvadrātmetru un 20 kvadrātmetru platībā. Pulksten 20.47 ugunsgrēks tika likvidēts. Cietušo notikumos nav.

Glābjot bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušus dzīvniekus, trešdienas rītā pulksten 5.53 ugunsdzēsēji devās uz Gulbenes novada Lejasciema pagastu, kur divas govis bija iekritušas četru metru dziļā šķidro mēslu krātuvē un pašu spēkiem nevarēja tikt ārā. Izmantojot hidromanipulatoru, govis tika izceltas.

Aizvadītajā diennaktī, VUGD saņēma 45 izsaukumus – 12 uz ugunsgrēku dzēšanu, no tiem viens bija meža ugunsgrēks, 24 uz glābšanas darbiem, bet deviņi izsaukumi bija maldinājumi.