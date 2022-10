Ukrainai jāpiegādā vairāk ieroču un jādubulto globālais atbalsts, pauž amatpersonas

Ukrainai ir jāpiegādā vairāk ieroču, lai apturētu karu un Krieviju, mikroblogošanas vietnē "Twitter" norādījis ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV).

Apšaudot Kijivu un Zaporižju, Krievija parāda savu gļēvulību un patieso teroristiskās valsts būtību, tāpēc ir nepieciešams Ukrainai piegādāt vairāk ieroču, lai apturētu šo karu un Krieviju, norādījis ministrs.

By shelling #Kyiv and #Zaporizhia #Russia shows its cowardice and true nature of a terrorist state, more weapons’ deliveries to #Ukraine are needed in order to stop this war and Russia

Savukārt Valsts prezidents Egils Levits mikroblogošanas vietnē "Twitter" pavēstījis, ka, ņemot vērā šodienas raķešu triecienus Ukrainā, globālais atbalsts Ukrainai jādubulto. Bumbu nomešana Kijivā un citos Ukrainas reģionos novērš jebkādas šaubas, ka Krievija ir teroristu valsts, viņš izteicies.

Latest bombing of Kyiv and other targets must remove any doubt that 🇷🇺 is a terrorist state, hell-bent on destruction and domination. Global support for 🇺🇦 must be redoubled to stop this evil.