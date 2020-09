Uz vairāk nekā 100 Latvijas autoceļu posmiem notiek būvdarbi

Būvdarbi turpinās uz vairāk nekā 100 Latvijas autoceļu posmiem, uz Vidzemes šosejas no pagrieziena uz Raunu līdz Smiltenes–Gulbenes krustojumam seši luksoforu posmi, informē "Latvijas valsts ceļi".

Ceļu remontdarbi valstī turpinās kopumā uz vairāk nekā 100 autoceļu posmiem, tāpēc autobraucējiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem un papildu laiku ceļā.

Uz Vidzemes šosejas sākot ar otrdienu vairāk laika ceļā prasīs posms no pagrieziena uz Raunu līdz krustojumam ar Smiltenes–Gulbenes ceļu – tur šonedēļ būs kopumā seši luksoforu posmi un būs jārēķinās ar stundu, lai tos izbrauktu.

Uz daudziem reģionālās nozīmes autoceļiem turpinās seguma atjaunošana, veicot virsmas apstrādi. Autovadītāji aicināti ievērot maksimālā braukšanas ātruma ierobežojumus šajos posmos, lai pasargātu savu un citu autobraucēju auto logu stiklus no lidojošajiem akmentiņiem.

Lielākie satiksmes ierobežojumi sakarā ar ceļu remontdarbiem uz galvenajiem autoceļiem:

Uz Vidzemes šosejas (A2):

- virs Līgatnes caurtekas Augšlīgatnē – luksofors un 10 papildu minūtes ceļā;

- posmā no Raunas līdz Launkalnei līdz četriem luksoforu posmiem, ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h un vairāk par pusstundu ceļā;

- sākot ar otrdienu 8. septembri, posmā no Launkalnes līdz Smiltenes–Gulbenes krustojumam līdz diviem luksoforu posmiem, ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h un mazāk par pusstundu ceļā.

Uz Daugavpils šosejas (A6):

- posmā no Salaspils līdz Ikšķilei noteikts ātruma ierobežojums 70 km/h un pārmaiņus tiek slēgta viena no divām joslām uz katras no brauktuvēm;

- posmā pie Pļaviņām starp abiem rotācijas apļiem ir noteikts ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h, divi luksoforu posmi un ceļā var paiet 20 minūtes;

- posmā no Līvāniem līdz Stūrišķiem, ātruma ierobežojums 70 km/h;

- uz Daugavpils–Rēzeknes dzelzceļa pārbrauktuves pie Daugavpils satiksme ar luksoforiem un ātruma ierobežojumu 70 un 50 km/h;

- posmā no Teivāniem līdz Kreipāniem pie Daugavpils, ātruma ierobežojums 70 km/h.

Uz Jelgavas šosejas (A8) posmā no Jaunolaines līdz tiltam pār Misu satiksme joprojām tiek organizēta pa Jelgavas virziena brauktuvi pa vienai joslai katrā virzienā, ātruma ierobežojums 70 km/h. Šajā ceļa būvdarbu posmā jāplāno papildu laiku, jo sevišķi darbdienu rītos un vakaros ceļā var paiet vairāk par pusstundu.

Uz galvenā autoceļa Jēkabpils–Ludza (A12) posmā no Greivuļiem līdz Greiškāniem pie Rēzeknes ir četri ar luksoforiem regulēti posmi, ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h un 40 minūtes ceļā.

Lielākie satiksmes ierobežojumi sakarā ar ceļu remontdarbiem uz reģionālajiem autoceļiem:

Visvairāk būvdarbu tagad notiek uz autoceļa Pūri–Auce–Grīvaiši (P96):

- posmā no Dorupes līdz krustojumam ar autoceļu Dobele–Krimūnas–Zaļenieki (V1098) ir četri pagaidu luksoforu posmi, ātruma ierobežojums 70, 50 un 30 km/h. Lai tos izbrauktu, ceļā jāpavada 50 minūtes;

- posmā no krustojuma ar autoceļu Dobele–Krimūnas–Zaļenieki (V1098) līdz Penkulei ceļa darbu laikā paredzēti satiksmes regulētāji, ātruma ierobežojums 50 km/h un nepilna pusstunda ceļā;

- posmā no Auces līdz Grīvaišiem ir līdz diviem luksoforu posmiem, ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h un ceļā jāpavada stundu.